Ziua Unirii sarbatorita cu parade militare si hore. Bucurestenii pot merge la Iasi cu Trenul Unirii

Focsani - Imnul National, intonat de Marcel Pavel

Alba Iulia - Hora Unirii si spectacol sustinut de elevi

Galati: La statuia lui Cuza se va dansa Hora Unirii, iar la Universitate o suta de fete vor defila in costume populare

Arad - Ceremoniile vor dura mai putin de o ora

Timisoara - Ceremonial militar si Hora Unirii

Buzau - "Hai sa dam mana cu mana la Muzeul Judetean"

Constanta - Dezbatere organizata de Arhiepiscopie

CFR introduce Trenul Unirii

Ziare.

com

Manifestarile oficiale de Ziua Principatelor Unite din Iasi vor avea loc indin municipiu, incepand cu ora"Am trimit invitatii tuturor, dar nu avem foarte multe confirmari. Presedintia va trimite cel putin un consilier prezidential. Din partea Guvernului nu am avut pe cine contacta, pentru ca inca nu avem prim-ministru. Vor fi prezenti senatori, deputati din Iasi si din alte judete, primarul de la Chisinau, alaturi de 300 de cetateni basarabeni. Daca oficialitatile de la Bucuresti vor sa vina, sunt binevenite", a afirmat Mihai Chirica.La eveniment au confirmat prezenta, Custodele Coroanei romane, si ASR, aceasta fiind prima vizita regala in judetele tarii din Anul Centenar 2018, potrivit unui comunicat de presa.In programul manifestarilor de la Iasi sunt incluseale politicienilor,la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza,, dar siLa Focsani, manifestarile dedicate Micii Uniri sunt programate sa inceapa la ora, cu un exercitiu Drill Team, care va fi urmat de un. La ora, va avea loc trecerea in revista a Garzii de Onoare, moment urmat de, in interpretarea lui Marcel Pavel, Vlad Mirita si Andrei Lazar.Ceremoniile se vor incheia cusi cudin Garnizoana Focsani, conform programului anuntat de autoritati.La Alba Iulia, manifestarile se vor desfasura miercuri dimineata in Sala Unirii, unde vor avea loc, iar apoi este programat unManifestarile se vor incheia cujudetului Alba, in care se vor prinde toti participantii.La, Mica Unire va fi sarbatorita printr-unprezentat de Ansamblul Folcloric "Augustin Bena" al judetului Alba si mai multi solisti.La finalul spectacolului, participantii sunt invitati la traditionalaLa statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, vor fi depuse flori, se va evoca insemnatatea acestei zile si se va dansa Hora Unirii, in timp ce la Muzeul de Istorie va fi deschisa o expozitie dedicata personalitatilor Unirii Principatelor.De asemenea, Asociatia Iubesc Galatiul a anuntat ca, de la ora, in holul Universitatii Dunarea de Jos.La Arad, evenimentele organizate de Prefectura de Ziua Principatelor Romane vor dura mai putin de o ora si se vor desfasura doar in municipiu, in, pe. La orava fi, dupa care va avea loc unsustinut de inalti prelati ai Bisericii Ortodoxe.Conform traditiei, de la ora 10:30 cei prezenti vor dansaZiua Unirii Principatelor Romane va fi sarbatorita la Timisoara, miercuri, incepand cu ora, la, amplasat in fata sediului Inspectoratului de Politie Judetean Timis.Evenimentul cuprinde ola Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, organizata de Brigada 18 Cercetare Supraveghere "Decebal" si va continua cu unsiCeremonia militara si religioasa se incheie cu, la care sunt invitati sa se prinda toti participantii.Consiliul Judetean Buzau organizeaza, miercuri, cea de-a treia editie a evenimentului, care isi propune sa aduca in curtea muzeului cat mai multi buzoieni care sa se prinda intr-o Hora a Unirii care sa inconjoare cladirea Muzeului Judetean.Cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane, se va organiza ocare va avea loc pesi o, care va fi sustinuta, printre altii, de Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie.Compania de stat CFR Calatori a anuntat marti ca in 24 ianuarie, pe ruta Bucuresti-Iasi, va circula un tren denumit simbolicTrenul Unirii va fi remorcat de o locomotiva tricolora si va putea fi intampinat de localnici in statiile