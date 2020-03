ARES ofera consultatii online gratuite pentru pacientii cardiaci aflati in izolare din cauza epidemiei de coronavirus

Ziare.

In contextul epidemiei de COVID-19, cea mai buna metoda de preventie este izolarea la domiciliu, in special in cazul persoanelor in varsta sau care au afectiuni cardiovasculare asociate. Insa este foarte important ca aceste persoane sa fie atent monitorizate in aceasta perioada.In cazul lor, orice destabilizare a echilibrului metabolic fragil le poate pune viata in pericol. Medicii ARES le ofera acestor pacienti consultatii online pro bono, pentru monitorizarea, calibrarea tratamentului si prevenirea unor evenimente cardiovasculare acute.Consultatiile online pot fi programate prin accesarea site-ului ARES si completarea unui formular de pre-consultatie in care se detaliaza problema medicala si se incarca eventualele documente medicale. Pacientii pot opta pentru o consultatie virtuala sau pentru a primi recomandari medicale via e-mail."In astfel de vremuri, trebuie sa ramanem uniti si sa avem grija unii de ceilalti. Pacientii cardiaci sunt printre cei mai vulnerabili in fata infectiei cu virusul SARS-CoV-2. Nu ii putem abandona. Am cautat o solutie pentru ca ei sa poata ramane acasa, in siguranta, dar sa si beneficieze constant de monitorizarea unui medic specialist cardiolog" a declarat dr. Oren Iancovici, CEO ARES.Activitatea ARES continua pentru cazurile urgente. Pentru pacientii la care, in urma discutiilor cu medicii cardiologi, se stabileste ca este necesara deplasarea la spital pentru investigatii sau proceduri interventionale , ARES a pregatit masuri de igiena si siguranta: triajul pacientilor in afara cladirii spitalului, scanarea temperaturii corporale la intrarea in spital, inasprirea masurilor de igiena, permiterea accesului in spital numai pentru pacienti si personal medical, cazarea cate unui singur pacient in rezerve, pentru a limita contactul cu cei din jur.Misiunea ARES in Romania este sa asigure accesul unui numar cat mai mare de pacienti la tratamente inovatoare care pastreaza integritatea corporala. De-a lungul celor peste 9 ani de activitate, la ARES au avut loc 14 premiere medicale nationale si internationale.