Ce facem fara frizeri si cosmeticiene? (Video)

Danemarca a deschis frizeriile si saloanele de infrumusetare, dar in Romania, Germania, SUA si majoritatea statelor afectate grav de pandemia de coronavirus, oamenii sunt nevoiti in continuare sa se tunda singuri.Restrictiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus sunt vizibile la tot pasul. In Germania, politicienii de top se tund singuri si constata ca frizeriile si saloanele de infrumusetare devin vitale pentru starea psihica a natiunii.Care sunt problemele cu care se confrunta micii investitori, stilistii, in Romania, SUA si Germania? Deutsche Welle a comparat strategiile din cele trei state, stand de vorba cu hairstilistul Cristi Pascu, din Bucuresti si esteticiana Eliana Ocheseanu, din Atlanta.