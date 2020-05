Conditii grele pentru femeile insarcinate si bebelusii nascuti in timpul pandemiei. Iata ce ar trebui facut

Ziare.

com

Se estimeaza ca acesti bebelusi vor veni pe lume intr-un termen de pana la 40 de saptamani de la data la care infectia cu COVID-19 - care actualmente copleseste sistemele sanitare si lanturile de aprovizionare medicala - a fost declarata pandemie (11 martie).Viitoarele mame si nou-nascutii se vor confrunta cu o realitate dura, afirma UNICEF, inclusiv in ceea ce priveste masurile impuse la nivel global, precum carantina si restrictiile de miscare; unitatile sanitare care abia fac fata interventiilor necesare; deficitul de medicamente si echipamente; precum si lipsa cadrelor medicale implicate in asistenta la nastere, ca urmare a faptului ca, in general, personalul medical, inclusiv moasele, este redistribuit in vederea asigurarii tratamentului pacientilor infectati cu noul coronavirus., declaraInainte de Ziua Mamei, sarbatorita in luna mai in 128 de tari, UNICEF avertizeaza ca masurile luate pentru gestionarea pandemiei pot duce la perturbarea unor servicii sanitare vitale de tipul asistentei neonatologice, astfel ca milioane de femei insarcinate si bebelusii lor se afla in situatii de risc ridicat.Tarile cu cel mai mare numar de viitoare nasteri in cele 9 luni de la declararea pandemiei sunt urmatoarele: India (20,1 milioane), China (13,5 milioane), Nigeria (6,4 milioane), Pakistan (5 milioane) si Indonezia (4 milioane). Majoritatea acestor tari au inregistrat rate ridicate ale mortalitatii neonatale chiar si anterior pandemiei, existand posibilitatea ca nivelurile respective sa creasca in contextul COVID-19.Chiar si tarile mai prospere sunt afectate de aceasta criza. In SUA, tara clasata pe locul sase in ce priveste numarul ridicat de nasteri avute in vedere, peste 3,3 milioane bebelusi sunt asteptati pe lume in perioada 11 martie - 16 decembrie. In New York, autoritatile iau in calcul varianta centrelor neonatologice alternative, dat fiind faptul ca multe dintre viitoarele mame se tem sa nasca in spitale.UNICEF avertizeaza asupra faptului ca, desi dovezile arata ca femeile insarcinate nu sunt mai afectate de COVID-19 decat alte persoane, statele trebuie sa se asigure ca ele continua sa beneficieze de acces la servicii pre, peri- si postnatale.In egala masura, nou-nascutii bolnavi necesita asistenta de urgenta, avand un risc ridicat de deces. Noile familii au nevoie de sprijin pentru a initia alaptarea si a obtine medicamente, vaccinuri si alimentatia necesara asigurarii sanatatii bebelusilor lor.In numele mamelor din intreaga lume, UNICEF indeamna de urgenta guvernele si furnizorii de asistenta medicala sa salveze vieti in lunile ce vin prin● Ajutand femeile insarcinate sa beneficieze de control prenatal, asistenta profesionista la nastere, servicii de ingrijire postnatala si ingrijire legata de COVID-19 acolo unde este nevoie;● Asigurandu-se ca personalul medical dispune de echipamentul de protectie personala necesar si ca obtine prioritate la testare si vaccinare odata ce devine disponibil un vaccin antiCOVID-19, pentru a putea sa asigure asistenta de inalta calitate tuturor gravidelor si nou-nascutilor pe durata pandemiei;● Garantand ca in unitatile sanitare sunt luate toate masurile de prevenire si control al infectiei in timpul nasterii si imediat dupa;● Permitand cadrelor medicale sa ajunga la femeile insarcinate si la proaspetele mamici prin vizite la domiciliu, incurajand femeile care locuiesc in zone indepartate sa apeleze la servicii de cazare temporare inainte de nastere, si folosind strategii sanitare mobile pentru realizarea de teleconsultatii;● Instruind, protejand si dotand cadrele medicale cu instrumentar neonatologic curat in vederea asistarii la nastere la domiciliu acolo unde unitatile sanitare sunt inchise;● Alocand resurse serviciilor vitale si pentru achizitionarea materialelor necesare ingrijirii mamei si copilului.Desi nu se stie inca daca virusul se transmite de la mama la copil pe timpul sarcinii si la nastere, UNICEF recomanda ca toate femeile insarcinate:● Sa adopte masuri de precautie pentru a se proteja de expunerea la virus, sa se monitorizeze indeaproape pentru a depista eventuale simptome specifice infectarii cu COVID-19 si sa ceara sfaturi din partea cadrelor medicale de la cea mai apropiata unitate medicala in cazul in care au temeri sau prezinta simptome;● Sa urmeze aceleasi reguli preventive ca toti ceilalti: sa mentina distantarea sociala, sa evite aglomeratia si sa foloseasca serviciile medicale online;● Sa apeleze la asistenta medicala din timp daca locuiesc in zone afectate de infectie sau cu risc de infectie si au febra, tuse sau dificultati de respiratie;● Sa continue sa-si alapteze bebelusul chiar daca sunt infectate cu noul virus sau suspecte de a fi infectate, deoarece virusul nu a fost gasit in laptele matern. Mamele cu COVID-19 ar trebui sa poarte masca atunci cand alapteaza; sa se spele pe maini inainte si dupa ce vin in contact cu bebelusul; si sa curete si dezinfecteze in mod regulat suprafetele;● Sa continue sa isi tina pe piept bebelusul si sa asigure ingrijirea piele pe piele;● Sa isi intrebe moasa sau medicul care este locul in care vor putea naste in conditii de siguranta si sa aiba un plan de nastere pe care sa il urmeze pentru a reduce starea de anxietate si a se asigura ca ajung la locul respectiv in timp util;● Sa continue sa beneficieze de suport medical, incluzand imunizarile de rutina, dupa nastere.Chiar si inainte de pandemia COVID-19, se estimeaza ca mureau anual 2,8 milioane de femei insarcinate si nou-nascuti, sau 1 la fiecare 11 secunde, majoritatea din cauze ce ar fi putut fi prevenite.UNICEF indeamna la investitii imediate in pregatirea cadrelor medicale, care dispun de medicamentele necesare, astfel incat fiecare mama si nou-nascut sa fie in siguranta, in vederea prevenirii si tratarii complicatiilor in timpul sarcinii si la nastere., a declarat Fore.Pentru noi recomandari privind tratamentul gravidelor si nou-nascutilor, vizitati: https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-resources-practitioners UNICEF este prezent in unele dintre cele mai dificile locuri din lume, pentru a-i ajuta pe cei mai defavorizati copii ai planetei. In 190 de tari si teritorii, pretutindeni, ne desfasuram activitatea in sprijinul fiecarui copil, pentru a construi o lume mai buna pentru toti. Pentru mai multe informatii despre UNICEF si activitatea sa, vizitati https://www.unicef.org/romania/ro Urmariti UNICEF in Romania pe Facebook si Instagram