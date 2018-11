Festivalul Brazilor de Craciun: Doar 6% dintre copiii vulnerabili din orasele mari au acces la servicii gratuite de sprijin educational

Copiii vulnerabili din orasele mari au cel mai redus acces la programe de sprijin

Astfel, copiii care provin din familii aflate in saracie relativa (sub 60% din mediana veniturilor), odata ce abandoneaza scoala, sunt abandonati de intreg sistemul social, pentru ca reintegrarea lor presupune o retea functionala de servicii publice si programe focusate pe beneficiar, pe care Romania nu o are.In ceea ce priveste accesul copiilor din Romania, cu varsta intre 6 si 12 ani, la servicii de tip after-school, indiferent de mediul de provenienta al familiei sau de venituri, 84,1% dintre copii nu au acces, in conditiile in care media UE este de 65,9%, potrivit datelor procesate de Organizatia Salvati Copiii Romania.Datele oficiale (EUROSTAT) arata ca situatia este cu atat mai dramatica, cu cat copilul face parte dintr-un mediu socio-economic vulnerabil din marile orase:De cealalta parte a balantei, rata abandonului scolar ramane constanta: in perioada 2010-2017, intre 25.000 si 35.000 de copii au abandonat, anual, invatamantul primar si gimnazial, conform statisticilor INS. Numai in anul scolar 2016-2017, 26.850 de copii au parasit scoala, inainte de incheierea ciclului gimnazial.Raspunsul este frust: pentru ca, pe de o parte,Romania a alocat pentru educatie unele dintre cele mai mici procente din PIB, in comparatie cu statele membre UE. Desi Legea 1/2011 privind educatia nationala stabileste ca din bugetul de stat si din bugetele autoritatilor publice locale sa fie alocat minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv (art. 8), tara noastra a alocat in 2017 si 2018 sub 3% din PIB (2,86%, respectiv 2,98%)."La fiecare rectificare bugetara aproape, constatam ca educatia mai pierde niste bani. Asta, in conditiile in care finantarea oricum e deficitara, iar modul de repartizare a banilor il ocoleste tocmai pe copilul aflat in situatie de risc.Situatia copiilor vulnerabili este dramatica: avem in fata imaginea bruta a felului in care copilul este pierdut de sistem, pentru ca numai 16% dintre cei care au nevoie primesc, in mod real, sprijin pentru a putea ramane in scoala. Recuperarea acestor copii este o preocupare majora pentru Salvati Copiii Romania", explica Gabriela Alexandrescu, presedinte executiv Salvati Copiii Romania.Finantarea deficitara a invatamantului, multiplele reforme incepute si abandonate pe traseu au facut ca, in doar opt ani, costurile ascunse ale educatiei sa se dubleze: in medie, de la 1.490 lei per copil la 3.093 lei, potrivit ultimei cercetari realizate de Salvati Copiii Romania.Decontul il platesc parintii, iar copiii ai caror parinti nu au resursele financiare necesare sunt vulnerabilizati si discriminati din start.Festivalul Brazilor de Craciun este evenimentul de traditie al Organizatiei Salvati Copiii. An de an, festivalul si-a deschis portile companiilor, personalitatilor publice, tuturor celor care au inteles ca investitia in garantarea dreptului la educatie pentru toti copiii este un cec in alb pentru societate.Intr-o seara unica a anului, designeri implicati isi pun creativitatea in joc si dau nastere unor adevarate povesti de Craciun, despre bucurie, caldura si carti citite. Pentru ca toti copiii ar trebui sa aiba garantat dreptul de a citi, brazii sunt licitati, iar fondurile ajung direct la copiii care au nevoie de tot sprijinul nostru pentru a putea invata in scoala.In cei 18 ani dedicati exclusiv cauzei copiilor pentru care educatia ramane un drept numai pe hartie, Salvati Copiii Romania a readus in scoala 34.485 de copii din 36 de judete, dintre care in programe de tip Gradinita estivala - 7.556 de copii, in programe de tip Scoala dupa Scoala - 23.083 de copii, iar in programul A Doua Sansa - 3.846 de copii, reusind sa stranga cu ajutorul companiilor suma de 4.547.800 de euro. Sunt copii recuperati si care, odata ce primesc sprijin, lupta cu adevarat pentru sansa lor, asa cum o arata si rezultatele.Astfel:* Dintre copiii care au beneficiat de serviciile sociale si educationale ale gradinitelor estivale Salvati Copiii, aproape 93% sunt scolarizati, doar 2,39% dintre ei sunt in afara sistemului de invatamant de masa (scoala/gradinita), iar diferenta, de 4,61%, se afla in strainatate, in urma migratiei economice a parintilor;* In programul Scoala dupa Scoala - 92% dintre copii au inregistrat progrese scolare fata de situatia anterioara participarii la program, 45% dintre copiii beneficiari au inregistrat rezultate scolare bune si foarte bune, iar 20% dintre ei au obtinut premii la concursurile scolare;* In programul A Doua Sansa - in medie, 85% dintre copii au promovat cel putin un modul la sesiunile de examinare organizate anual.