Galceava pe identitatea virtuala a romanilor: Statul vrea sa ne dea drept de semnatura electronica, privatii care vand astfel de servicii se opun

Acestea i-ar ajuta pe oamenii sa lucreze cu institutiile statului mai mult online, scutind astfel timpul pierdut la ghisee. Societati care vand deja certificate pentru semnatura electronica si cu care statul ar urma sa intre in concurenta au cerut insa modificarea proiectului de lege, sustinand ca, adoptat in forma actuala, acesta ar pune in pericol increderea populatiei in mediul online.Proiectul de lege initiat de MAI prevede ca orice roman va putea putea primi, la cerere, in locul clasicei carti de indentitate, una biometrica. Aceasta va semana cu un card bancar, va avea cip si va fi inscriptionata cu chipul posesorului de drept, cu datele sale persoanele si, optional, cu amprentele acestuia de la doua degete. Acest act de identitate digitalizat ar urma sa ii permita cetateanului sa se autentifice, doar cu ajutorul unui cod PIN, dar fara user si fara parola, pe platformele online ale statului, cum ar fi Spatiul Privat Virtual (SPV) al ANAF si Ghiseul.ro.Tot potrivit initiativei legislative a MAI, cine solicita carte de identitate biometrica poate cere de la stat si certificat pentru semnatura electronica. Aceasta este, de fapt, un set de date - un fel de watermark - care poate fi folosit pentru a semna in mediul virtual documente oficiale, incheiate in relatia cu statul. Operatiunea de semnare a documentelor ar urma sa fie, procedural, la fel de simpla ca folosirea unui card bancar si a unui token. Iar odata semnate, documentele ar putea fi trimise prin email, iar cetateanul ar fi scutit de drumuri si de stat la cozi, la ghisee.Potrivit Regulamentului European nr. 910/2014 , exista 3 tipuri de semnatura electronica: cea simpla, cea avansata (care poate fi folosita de semnatar doar in relatia cu statul) si cea calificata (valabila atat in relatia semnatarului cu statul, cat si in cele cu tertii).Proiectul de lege prevede ca statul ar urma sa le furnizeze romanilor certificate pentru semnatura electronica avansata. Tocmai acest lucru ii nemultumeste pe intreprinzatorii care activeaza in domeniu si care sustin ca doar semnatura calificata (pe care ei o furnizeaza contra cost - n.red) ii ofera cetateanului siguranta deplina, in mediul virtual.Din datele pe carele-a obtinut online si telefonic reiese ca, in acest moment, un certificat pentru semnatura digitala calificata costa, in medie, 30 de euro pe an. Reinnoirea dreptului de semnatura se poate face anual sau la 2 si 3 ani si presupune costuri suplimentare.Daca va incepe sa emita certificate pentru semnatura electronica, statul le-ar face concurenta societatilor care furnizeaza in prezent astfel de servicii.La solicitarea, societatea certSIGN SA, membra a Asociatiei Furnizorilor de Servicii de Certificare (AFSC), a apreciat ca nu se teme de concurenta, daca aceasta respecta principiile unei piete libere. In schimb, se gandeste mai degraba la securitatea datelor cetateanului si la faptul ca, aplicand o astfel de lege, Romania risca sa incalce prevederile Regulamentului 910/2014.Societatea apreciaza ca, pentru siguranta cetateanului, dar si a statului, certificatul pentru semnatura electronica ar trebui eliberat nu de o institutie publica, ci de un prestator calificat de servicii de profil."Conform propunerii de lege, certificatul pentru semnatura avansata poate fi utilizat de cetatean pentru a semna electronic documente in relatia cu institutiile statului, cu aceeasi valoare legala cu documentele semnate olograf.In prezent, conform prevederilor Regulamentului European nr. 910/2014, doar semnatura calificata realizata in baza unui certificat calificat emis de prestatori calificati de servicii de incredere are valoarea legala echivalenta cu semnatura olografa. Acest lucru deriva din necesitatea de a exista un tert care sa poata garanta prin mecanisme tehnice si procedurale, auditate de experti certificati si avizate de catre institutiile autorizate ale Statului, faptul ca o semnatura este rezultatul unui act de vointa al cetateanului".CertSIGN SA sustine ca a adus un amendament proiectului de lege, prin intermediul ASFC. Mai exact, societatea sustine ca a cerut ca Ministerul Afacerilor Interne sa nu emita certficate pentru semnatura avansata. Mai mult, a exclus prevederea potrivit careia semnatura digitala avansata are valoare juridica de semnatura olografa.Radu Mihaiu, membru al Comisiei de Taiat Hartii - platforma de debirocratizare creata de USR si Romania 100 - vede altfel lucrurile. Mai exact, acesta sustine ca romanii ar avea doar de castigat daca statul le va furniza carti de identitate biometrice si certfificate pentru semnatura electronica."Furnizorii de certificate pentru semnatura electronica sustin ca proiectul de lege ar incalca prevederile Regulamentului European 910/2014. Dar acest lucru nu este adevarat.Noi nu contestam faptul ca semnatura calificata - furnizata in regim privat - este mai sigura decat cea avansata. Chiar regulamentul mentioneaza acest lucru. Ceea ce spunem noi este ca, tot potrivit prevederilor regulamentului, si semnatura electronica avansata pe care statul o poate furniza este suficient de sigura pentru a putea fi folosita de cetateni in relatia cu institutiile publice.In regulament se mentioneaza ca semnatura calificata are efectul juridic echivalent al unei semnaturi olografe. Nu se mentioneaza, insa, ca 'doar' semnatura calificata poate avea valoare celei olografe, in mediul virtual, in relatia dintre cetatean si stat.Furnizorii cer ca aceasta carte de identitate electronica sa poata fi folosita doar pentru autentificare in sistemele publice, nu si pentru semnat documente. Iar acest fapt i-ar limita destul de mult utilitatea si n-ar aduce niciun castig nici statului, nici cetatenilor.Sa amintim si faptul ca un certificat pentru semnatura electronica avansata, desi s-ar elibera de catre stat probabil tot contra cost, ar fi mai ieftin decat unul pentru semnatura calificata. In plus, statul poate implementa astfel de proiecte cu bani europeni. Astfel, statul si cetateanul ar ajunge sa plateasca doar 20% din costurile reale ale cartilor de identitate electronice", a declarat Radu Mihaiu.Proiectul de lege privind eliberarea de carti biometrice de identitate si certificate pentru semnatura electronica a fost adoptat de Guvern si de Senat si este in discutie, acum, in comisiile Camerei Deputatilor, for decizional in acest caz. Noile acte digitalizate ar putea fi emise, cel mai devreme, in anul 2019.Cel putin atunci, romanii care interactioneaza des cu statul au doar doua optiuni: fie isi cumpara semnatura electronica de la furnizorii calificati, fie se inarmeaza cu rabdare si alearga de la un ghiseu la altul.