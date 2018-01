Absolventii care isi continua studiile nu vor primi indemnizatie de somaj

Ce presupun noile modificari

absolventii care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani, cu exceptia situatiei in care, pentru persoanele respective, acesti angajatori au incheiat contracte individuale de munca pe perioada vacantelor, in conditiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile ulterioare, indiferent daca au beneficiat sau nu de stimulent financiar;

absolventii care in perioada cuprinsa intre data absolvirii si data solicitarii dreptului au fost admisi in unul dintre nivelurile de invatamant, conform prevederilor legale.

Prima de mobilitate

persoanele care detin in proprietate sau coproprietate o locuinta in localitatea in care se incadreaza in munca sau in localitatile invecinate acesteia, precum si persoanele al caror sot, a caror sotie, ai caror copii aflati in intretinere sau orice alta persoana care impreuna cu acestea constituie o familie in sensul art. 2 din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, detin in proprietate sau coproprietate o locuinta in localitatea in care se incadreaza in munca sau in localitatile invecinate acesteia;

persoanele carora angajatorul sau autoritatile administratiei publice locale sau centrale le asigura transportul sau le suporta cheltuielile aferente acestuia, in cazul primei de incadrare;

persoanele carora angajatorul sau autoritatile administratiei publice locale sau centrale le asigura locuinta de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, in cazul primei de instalare.

"Printre modificarile aduse de OUG nr. 95/6 decembrie 2017 se numara faptul ca nu vor beneficia de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, au fost admisi sau urmeaza cursurile unei forme de invatamant, organizate si/sau acreditate, dupa caz, in conditiile legii", se arata intr-un comunicat al AJOFM Ilfov.Totodata, Legea somajului prevedea, la articolul 73^1, ca absolventii in varsta de minim 16 ani, inregistrati la AJOFM, care se incadreaza cu norma intreaga pe o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza de o prima de incadrare egala cu valoarea indicatorului social de referinta.De asemenea, absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, cu norma intreaga, pe perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.Potrivit noilor modificari, de stimulentele amintite mai sus nu mai beneficiaza urmatoarele categorii:La acelasi articol 73^1, alineatul (6) s-a modificat astfel: persoanele care beneficiaza de prima au dreptul la mentinerea primei acordate si in situatia in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au incadrat in munca si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii, respectiv cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni.O alta modificare adusa de OUG nr. 95/ 2017 consta in faptul ca somerii inregistrati la AJOFM Ilfov, de cel putin 30 de zile, care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 3 luni, ulterior datei inregistrarii, beneficiaza de o, neimpozabila.Printre persoanele care nu pot beneficia de prima de mobilitate, potrivit noilor reglementari, se numara:Totodata, "angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni".De aceasta facilitate nu beneficiaza, potrivit noilor modificari, "angajatorii la care calitatea de administrator/ asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/ asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute, pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie sau ca urmare a acordului partilor, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani".Deacordata din bugetul asigurarilor de somaj, in anumite conditii, la angajarea anumitor categorii de someri, "angajatorii la care calitatea de administrator/ asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice care sunt rude sau afini pana la gradul IV inclusiv cu persoanele care au calitatea de administrator/ asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie sau ca urmare a acordului partilor, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani".Nu in ultimul rand, articolul 113 al Legii somajului este completat cu o noua prevedere, astfel: "Neeliberarea documentelor prevazute de legislatia in vigoare de catre angajator persoanelor care doresc sa beneficieze sau beneficiaza de drepturi banesti care se acorda conform prevederilor prezentei legi constituiesi se sanctioneaza cu".