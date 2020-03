Angajatorii pot depune incepand de maine solicitari pentru decontarea somajului tehnic

Ziare.

"A fost publicata ordonanta de urgenta privind reglementarea somajului tehnic in aceasta seara si incepand de maine (31 martie - n.red.) angajatorii care doresc sa depuna solicitari pentru decontarea platilor prin aceasta facilitate acordata de stat pentru angajatii care au contracte de munca suspendate pot depune aceste documente la Ministerul Muncii, respectiv in baza unei simple declaratii pe propria raspundere, ce va fi pusa in transparenta imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial a acestei ordonante", a declarat Ionel Danca.El a adaugat ca, de asemenea, celelalte categorii de angajati, cu alte forme de angajare - persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, profesii liberale si alti profesionisti - vor putea, dupa publicarea in MO a ordonantei de urgenta, sa depuna cereri pentru indemnizatia de somaj tehnic, pana la valoarea a 75% din salariul mediu brut pe economie, la Ministerul Muncii, la Agentia Nationala pentru Plati si Interventii Sociale."Mai multe detalii in acest sens, pentru aplicarea acestor masuri extrem de importante pentru a limita efectele negative in domeniul economic si social pentru angajatii afectati de criza cu coronavirus, vor fi facute publice maine (marti - n.red.), la Ministerul Muncii", a mai spus Danca."Angajatorii, incepand cu primele zile ale lunii aprilie, pot depune solicitarile, dupa caz, la ANOFM pentru aceia care au angajati prin contracte individuale de munca, respectiv la ANPIS pentru celelalte forme de angajare, mai putin contractele individuale de munca, si vor primi banii din care vor face plati catre angajati", declarase si ministrul muncii, in deschidrea sedintei de guvern.