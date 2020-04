Au fost prelungite termenele pentru depunerea documentelor necesare indemnizatiei de somaj

Ziare.

Astfel, termenul pentru solicitarea indemnizatiei de somaj aferenta lunii martie a fost prelungit cu 5 zile lucratoare pentru profesionistii definiti de Codul civil. Pentru categoriile nou introduse, termenul in care poate fi solicitata indemnizatia este de 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a actului normativ.Potrivit Ministerului Muncii, Executivul a adoptat o Ordonanta de urgenta care modifica si completeaza OUG nr. 30 si 32 din 2020.Astfel, a prelungit termenul pentru solicitarea indemnizatiei aferenta lunii martie cu 5 zile lucratoare pentru profesionistii definiti de Codul civil. Pentru categoriile nou introduse, avocatii, respectiv pentru cooperatiile care vor putea depune documentatia pentru persoanele cu care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005, termenul in care poate fi solicitata indemnizatia este de 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a actului normativ.Actul normativ adoptat de Guvern prevede ca avocatii care si-au intrerupt activitatea partial pot beneficia, pe perioada starii de urgenta, de o indemnizatie lunara de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor de stat pentru anul 2020, daca in luna pentru care solicita indemnizatia au realizat incasari cu minimum 25% mai mici decat media lunara pe anul 2019, dar nu depasesc castigul salarial mediu brut prevazut de Legea nr. 6/2020.Executivul a decis si simplificarea unor proceduri. Astfel, cooperatiile vor putea depune la AJPIS documentele necesare pentru obtinerea indemnizatiei de somaj pentru persoanele cu care au incheiate conventii individuale de munca, iar AJPIS plateste catre cooperatie, care apoi va plati indemnizatiile catre persoane in maximum 3 zile lucratoare.Noua ordonanta de urgenta mai stabileste ca indemnizatiile acordate in baza OUG nr. 30/2020 sunt exceptate de la executarea silita, prin poprire, masura care va inceta la 60 de zile dupa incheierea starii de urgenta.In cazul somerilor, Executivul a decis prelungirea acordarii indemnizatiei de somaj pentru cei carora le inceteaza acest drept pe perioada starii de urgenta, iar in cazul pensionarilor, s-a decis suspendarea sau neinceperea executarii silite asupra drepturilor lunare platite si prin casele sectoriale de pensii.Conform Ministerului Muncii, sunt prevazute si exceptii in privinta pensionarilor si persoanelor incadrate in grad de handicap, in sensul ca acestia pot cumula veniturile proprii - pensia, respectiv veniturile obtinute de persoana incadrata in grad de handicap - cu indemnizatia de care pot beneficia conform OUG nr. 30/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.Ordonanta de urgenta stabileste, in acelasi timp, modalitatea de aplicare a prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru indemnizatiile prevazute la art. XV din OUG nr.30/2020, referitoare la plata impozitului pe venit si a contributiilor de asigurari sociale de stat si a celor de asigurari sociale de sanatate, respectiv modalitatea de calcul, retinere, plata si declarare a obligatiilor fiscale aferente acestor indemnizatii.