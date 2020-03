Cine beneficiaza de somajul tehnic suportat de stat si care sunt pasii ce trebuie urmati

A fost abrogata clasificarea angajatorilor ce isi reduc activitatea total sau partial ca urmare a ordonantelor militare privind combaterea epidemiei de coronavirus sau din cauza conjucturii. Toti angajatorii urmeaza aceeasi procedura cand solicita contravaloarea indemnizatiei pentru somajul tehnic suportat din bugetul fondului de somaj.

S-a abrogat obligatia prezentarii certificatului de situatii de urgenta pentru aprobarea platii indemnizatiei pentru somajul tehnic suportat din fondul de somaj. Acest certificat exista, dar se utilizeaza in alte situatii.

modificari fata de reglementarile anterioare:Pe perioada starii de urgenta, salariatii pentru care angajatorul decide suspendarea temporara a contractului de munca, din initiativa angajatorului, pentru situatia de somaj tehnic - art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, beneficiaza de indemnizatie platita din bugetul fondului de somaj, in procent de 75% din salariul brut de baza, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurarilor sociale (Legea nr. 6/2020).Salariul mediu brut in anul 2020 este suma de 5.429 lei, astfel ca indemnizatia bruta nu poate depasii suma de 4.071 lei., conform Declaratiei pe propria raspundere a angajatorului. Acest model de declaratie urmeaza sa fie adoptat de legiuitor in perioada urmatoare.Indemnizatia este supusa impozitului pe venitul din salarii, contributiei la asigurarile sociale si contributiei la asigurarile de sanatate, conform prevederilor din Codul fiscal.Faptul generator al taxelor se realizeaza la momentul incasarii de catre angajator a indemnizatiei brute, primite de la fondul de somaj, iar termenul de declarare si plata este data de 25 a lunii urmatoare faptului generator.Pentru indemnizatia bruta suportata din bugetul fondului de somaj, nu se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca.Ordonanta reglementeaza urmatoarele situatii noi:In situatia in care un angajat inregistreaza mai multe contracte de munca, dintre care cel putin unul este cu norma intreaga si este activ pe perioada starii de urgenta, aceasta persoana nu beneficiaza de indemnizatie de somaj tehnic suportata din buget.In situatia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca, si toate sunt suspendate ca urmare a starii de urgenta, beneficiaza de indemnizatia suportata din buget, doar la contractul individual de munca cu drepturile salariale cele mai avantajoase.Daca bugetul angajatorului permite, acesta poate suporta diferenta pana la minim 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca.Perioada in care se beneficiaza de indemnizatia platita din bugetul fondului de somaj, constituie stagiu de cotizare privind concediile medicale conform legislatiei in domeniu.Angajatorii aflati in sfera prezentei ordonante depun prin posta electronica la agentiile de ocupare a fortei de munca la care sunt arondati, o cerere semnata si datata, declaratia pe propria raspundere si lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatii.Aceste documente se depun in luna curenta pentru luna anterioara. Agentiile de ocupare a fortei de munca au obligatia sa efectueze plata sumelor aferente indemnizatiilor de somaj tehnic in termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. Plata se va face in conturile bancilor comerciale unde angajatorii isi au conturile deschise.Angajatorii au obligatia sa plateasca salariatilor indemnizatia cuvenita in maxim 3 zile lucratoare de la incasarea sumelor.Angajatorul raspunde de corectitudinea si veridicitatea datelor transmise catre agentiile de ocupare a fortei de munca in vederea incasarii indemnizatiilor aferente somajului tehnic.