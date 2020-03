Companii afectate de coronavirus: Doar 75% din angajati primesc indemnizatie de la stat - care e valoarea si cum se acorda

Cine beneficiaza de indemnizatie

Cum se calculeaza indemnizatia

Ce trebuie sa faca firmele

200.000 de contracte suspendate intr-o singura saptamana

Cum se vor acorda in continuare stimulentul de insertie si indemnizatia de crestere a copilului

Este vorba despre Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.Prin aceasta OUG, Guvernul a stabilit ca in timpul starii de urgenta, pentru perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului, in cazul intreruperii temporare a activitatii, indemnizatia de care beneficiaza salariatii sa fie suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj.De aceste prevederi urmeaza sa beneficieze salariatii angajatorilor care indeplinesc una din urmatoarele conditii:- intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate si detin Certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prevazut la art. 12 din Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza certificatul de situatii de urgenta conform metodologiei aprobata prin ordin.- reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 si nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor angajatilor lor.prevazut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2020.Potrivit actului normativ, indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii iar calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat (pensii, n.r.) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.Plata din bugetul asigurarilor pentru somaj a indemnizatiilor se realizeaza in cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.Plata indemnizatiei pentru companiile care reduc activitatea se va realiza in baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca angajatorul inregistreaza o diminuare a incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei, cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din ianuarie - februarie 2020 si ca nu are capacitatea financiara de a plati toti angajatii.Angajatorii trebuie sa depuna prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal si lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de somaj tehnic asumata de reprezentantul legal al angajatorului.Un numar de 200.000 de contracte de munca suspendate au fost inregistrate la nivelul acestei saptamani, a declarat, vineri, ministrul Muncii, Violeta Alexandru."Din datele pe care le avem la dispozitie in Registrul Electronic al Evidentei Salariatilor - Revisal, rezulta in acest moment un numar in aceasta saptamana de aproximativ 200.000 de contracte de munca suspendate. Sigur, situatia este in evolutie, dar nu se vede o evolutie ingrijoratoare in acest moment, in sensul ca cifrele nu variaza foarte mult de la o zi la alta. Sigur, e o situatie grava, faptul ca 200.000 de oameni nu mai au contractele in plina forta si le au suspendate, in mod evident este o situatie foarte grea. Nu vad inca schimbari de la o zi la alta. De aceea noi ne-am pregatit cu o estimare in jurul cifrei de 300.000 - 400.000 (de contracte de munca suspendate, n.r.) pentru aceasta perioada, acoperita de decretul presedintelui (starea de urgenta, n.r.)", a afirmat Violeta Alexandru, la Digi 24.OUG introduce si unele prevederi care sa asigure acordarea, in continuare, a stimulentului de insertie si a indemnizatiei de sprijin prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor.Guvernul a stabilit ca aceste drepturi sa nu inceteze in situatia in care parintele, ca urmare a instituirii masurilor generate de starea de urgenta, se afla in situatii de suspendare sau chiar de incetare a raportului de munca sau de serviciu prin restructurarea/restrangerea activitatii angajatorului. Acordarea drepturilor, in aceste conditii, se realizeaza pe o perioada de 90 zile, dupa aceasta perioada urmand sa fie reanalizata situatia si sa se aplice prevederile legale corespunzatoare.Actul normativ adoptat de Guvern mai prevedein vederea stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenta sociala.