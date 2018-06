Eurostat: Romania are una dintre cele mai mari rate a somajului in randul tinerilor din UE

Ziare.

In contrast, cea mai scazuta rata NEET (Not in Education, Employment or Trening, respectiv tineri care nu au un loc de munca sau nu urmeaza niciun program educational ori de formare) a persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 24 de ani a fost inregistrata anul trecut in Olanda (5,3%), Slovenia (8%), Austria (8,1%), Luxemburg si Suedia (ambele cu 8,2%), Cehia (8,3%), Malta (8,5%), Germania (8,6%) si Danemarca (9,2%).De asemenea, peste 15% dintre tineri nu aveau un loc de munca sau nu urmau niciun program educational ori de formare in Spania (17,1%), Franta (15,6%) si Slovacia (15,3%).Peste 38 de milioane de persoane cu varsta intre 18 si 24 de ani locuiesc in Uniunea Europeana (UE), iar cele mai multe urmau un program educational.Anul trecut, 40,4% din tineri urmau un program educational, 27,4% lucrau si inca 17,8% studiau si lucrau.Din 2012, procentul tinerilor din UE care nu aveau un loc de munca sau nu urmau niciun program educational ori de formare a scazut continuu, de la nivelul record de 17,2% la cel actual de 14,3%, care este aproape similar cu cel de dinaintea crizei.