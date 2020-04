INS: Rata somajului a crescut in martie la 4,6%, din cauza pandemiei COVID-19

Ziare.

com

"Rata somajului in luna martie 2020 a crescut cu 0,7 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta (4,6 fata de 3,9%). Rata somajului la barbati a fost cu 1,3 puncte procentuale mai mare decat la femei", arata datele INS.Numarul somerilor BIM (in conformitate cu standardele Biroului International al Muncii) a crescut cu 58.000 de persoane (aproximativ 16%) fata de luna precedenta si cu 79.000 de persoane (aproximativ 24%) fata de luna martie 2019.Rata somajului reprezinta ponderea somerilor in populatia activa."Pentru o caracterizare completa a fenomenelor inregistrate pe piata muncii, in contextul pandemiei Covid-19, rata somajului BIM trebuie interpretata in corelare cu datele din surse administrative care, conform datelor publicate de Ministerul Muncii siProtectiei Sociale, indicau la data de 30 martie un numar de contracte de munca suspendate, din cauze legate de somaj tehnic, de 498.778", arata datele INS.Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna martie a anului 2020 a fost de 410.000 persoane, in crestere atat fata de luna precedenta (352.000 persoane), cat si fata de aceeasi luna a anului anterior (331.000 persoane).Pe sexe, rata somajului la barbati a depasit-o cu 1,3 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 5,1% in cazul persoanelor de sex masculin si 3,8% in cazul celor de sex feminin).Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata somajului a fost estimata la 3,4% pentru luna martie 2020 (3,9% in cazul barbatilor si 2,7% in cel al femeilor). Numarul somerilor in varsta de 25-74 ani reprezenta 69,9% din numarul total al somerilor estimat pentru luna martie 2020."Pentru o interpretare corecta a datelor din acest comunicat, in contextul actual, trebuie avute in vedere definitiile specifice Anchetei fortei de munca in gospodarii. Astfel, in acceptiunea anchetei, salariatii cu contractul de munca suspendat nu sunt in mod automat clasificati drept someri BIM.Aceste persoane au un contract de munca valabil (care nu a incetat) si deci un drept legitim de a-si relua activitatea la acelasi loc de munca, la sfarsitul perioadei de intrerupere.Aceste persoane: daca durata totala a absentei este de cel mult 3 luni sau, pe durata absentei, primesc de la angajator o suma egala cu cel putin 50% din salariu, sunt considerate in continuare persoane ocupate; daca durata totala a absentei este mai mare de 3 luni si pe durata absentei nu sunt platite sau primesc o suma mai mica decat 50% din salariu sunt considerate someri in cazul in carecauta activ un loc de munca si sunt disponibile sa inceapa lucrul; sunt considerate persoane inactive - daca fie nu cauta activ un loc de munca fie nu sunt disponibile sa inceapa lucrul", precizeaza INS.