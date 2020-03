Ministrul Muncii: Analizam o solutie financiara pentru cheltuielile cu somajul tehnic din mediul privat

Ziare.

com

Ea spune ca s-a discutat inclusiv despre un spriijin pentru mediul privat."Am discutat inclusiv cu privire la o potentiala solutie financiara de sprijin pentru mediul privat. Analizam imediat ce se termina ziua de astazi, respectiv se clarifica situatia Guvernului, sub aspectul votului din Parlament, pentru ca, din pacate, criza s-a suprapus peste situatia politica, in care noi avem in acest moment parghii limitate de a actiona, dar va confirm ca discutia a avut loc. Ne preocupa gasirea unor tipuri de sprijin pentru companii", a declarat Violeta Alexandru pentru RFI Romania.Ministrul a mai explicat ca se face o analiza pe domenii de activitate."Ma gandesc implicit la o solutie care sa duca fondurile privind acoperirea cheltuielilor de somaj tehnic. In sensul acesta ma gandesc, pentru angajati, pentru cei care ajung in situatia de a avea nevoie de fonduri de somaj, dar nu este singura masura.Este o discutie pe care o facem implicit cu cei care lucreaza pe aceasta tema din Ministerul Finantelor. In momentul in care vom contura o solutie o vom da publicitatii", a adaugat Violeta Alexandru.Citeste mai multe despre Coronavirus | Ministrul Muncii: Analizam o potentiala solutie financiara pentru mediul privat pe site-ul RFI Romania.