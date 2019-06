Perchezitii in Bistrita-Nasaud: Circa 250 de oameni ar fi primit indemnizatii de somaj si pentru cresterea copilului in baza unor acte false

Ziare.

Potrivit Politiei Romane, politistii de combatere a criminalitatii organizate si un procuror DIICOT din Bistrita-Nasaud au facut, marti dimineata, trei perchezitii, in judet, intr-un dosar penal ce vizeaza constituirea unui grup infractional organizat si savarsirea infractiunilor de inselaciune, complicitate la inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata."Din investigatii a reiesit ca, incepand cu anul 2009 si pana in prezent, trei persoane, avand controlul mai multor societati comerciale, cu sediul in judetul Bistrita-Nasaud, s-ar fi constituit intr-un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata", arata sursa citata.Membrii grupului ar fi angajat, in mod fictiv, aproximativ 250 de persoane fizice, fara ca acestea sa presteze activitati economice. Ulterior, "angajatii" ar fi solicitat si obtinut, in mod fraudulos, indemnizatii de somaj si pentru cresterea copilului, beneficiind totodata de vechime in munca si alte avantaje.Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este estimat, pana in prezent, la peste 2.000.000 de lei.Actiunea a beneficiat de sprijinul politistilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Bistrita-Nasaud.Conform DIICOT, in urma perchezitiilor au fost gasite si ridicate pentru cercetari acte contabile, inscrisuri si logistica (aparatura de calcul) folosita la savarsirea faptelor, precum si sume de bani.In cauza a fost instituita masura asiguratorie a sechestrului si popririi, inclusiv pe conturi bancare si bunuri mobiliare, in vederea recuperarii prejudiciului, pana la concurenta sumei de 2.181.634 de lei.La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Bistrita-- Nasaud urmeaza sa fie duse, in vederea audierii, cele trei inculpate."In cauza, urmarirea penala se efectueaza fata de alti 141 de suspecti (persoanele beneficiare ale indemnizatiilor obtinute ilegal) si 14 inculpati. De asemenea, in urma cercetarilor efectuate s-a stabilit faptul ca inculpatele savarsesc in continuare infractiuni de natura celor pentru care sunt cercetate in prezenta cauza, utilizand acelasi mod de operare, fiind identificate contracte individuale de munca aflate in derulare, suspecte a fi false", precizeaza DIICOT, mentionand ca urmeaza ca fata de persoanele cercetate sa fie dispuse masurile legale.