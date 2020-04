Peste un milion de contracte de munca au fost suspendate si incheiate de la inceputul starii de urgenta

Ziare.

Astfel, numarul contractelor individuale de munca suspendate inregistrate joi la Inspectia Muncii era de 862.557, iar numarul de contracte individuale de munca incetate se ridica la 173.834.Cumulat, un total de 1.036.391 de contracte de munca nu mai sunt active de la declararea starii de urgenta, potrivit cifrelor publicate joi de Ministerul Muncii.Dintre cele 862.557 de contracte suspendate, un numar de 239.279 de contracte erau in industria prelucratoare, 171.454 in comertul cu ridicata si cu amanuntul/repararea autovehiculelor si motocicletelor, iar 115.080 in hoteluri si restaurante.Din cele 173.834 de contracte inregistrate joi ca fiind incetate, 34.273 erau in comertul cu ridicata si amanuntul/repararea autovehiculelor si motocicletelor, 30.200 erau in industria prelucratoare, iar 21.431 in domeniul constructiilor.Citeste si Ministrul Muncii anunta ca platile pentru somajul tehnic vor fi facute pana pe 15 aprilie