Rata somajului a scazut la 4%, in octombrie

Rata somajului la barbati a fost cu un punct procentual mai mare decat la femei, si a ajuns la 4,4%. In randul femeilor, rata somajului a fost 3,4%.Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna octombrie a anului 2019 a fost de 365.000 persoane, in scadere atat fata de luna precedenta (370.000 persoane), cat si fata de aceeasi luna a anului anterior (373.000 persoane).Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata somajului a fost estimata la 3% pentru luna octombrie (3,5% in cazul barbatilor si 2,4% in cel al femeilor).Numarul somerilor in varsta de 25-74 ani reprezenta 70,5% din numarul total al somerilor estimat pentru luna octombrie 2019.