35 de persoane diagnosticate cu cancer de piele la SJU Baia Mare in prima jumatate a anului

"35 de cazuri noi de cancer de piele (27 epitelioame si 8 melanoame maligne) au fost diagnosticate in primele 6 luni ale anului curent, la Spitalul Judetean de Urgenta 'Dr. Constantin Opri' din Baia Mare", se arata in postarea unitatii medicale.Potrivit specialistilor SJU Baia Mare, principalul factor de risc pentru cancerul de piele, pe langa predispozitia genetica, este expunerea prelungita la radiatiile ultraviolete (UV) . Radiatiile UV sunt produse de soare, dar pot proveni si din surse artificiale, cum ar fi luminile folosite in saloane (solar).. Tratamentul cancerului de piele este, in general, chirurgical. Chiar daca se vindeca, se impune o supraveghere medicala periodica, existand riscul recidivei", mentioneaza SJU Baia Mare in postare.Potrivit medicului primar specialitatea dermatovenerologie, Adela Cadar, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare,este recomandat ca orice persoana:- sa nu se expuna soarelui, intre orele 11,00 - 16,00- sa foloseasca cremele de protectie SPF 50+- sa se poarte palarii si ochelari de soare.De asemenea,a copiilor mici, persoanelor varstnice sau celor care sufera de anumite probleme de sanatate, se va evita expunerea la soare a celor care urmeaza un tratament cu medicamente fotosensibilizante, precum antibiotice, hipoglicemiante, hipotensive, anxiololitice etc."Este indicat sa consultati medicul sau farmacistul daca urmati un tratament medicamentos, inainte de a va expune la soare!", a mai precizat medicul Adela Cadar.