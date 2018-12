700 de romani diagnosticati anual cu HIV. Medicii si pacientii cer Guvernului sa nu-i mai lase fara medicamente

Medicii cer bani de la inceput, sa nu mai astepte dupa rectificarile Guvernului

Bolnavii, lasati de Guvern fara tratament

Testarile vor fi utilizate de gravide si persoanele cu risc."Am vazut cat a crescut bugetul pentru tratarea si preventia acestei boli in ultimii opt ani si a crescut de mai mult de doua ori. De la 32 de milioane la 70 de milioane. 32 de milioane in anul 2010 si 70 de milioane acum. (....) In fiecare an, 700 de oameni se imbolnavesc in continuare si, desi statul face eforturi sa trateze toti pacientii intr-un mod cat mai apropiat de ultimele cuceriri ale stiintei, se pare ca ceea ce nu facem foarte bine este preventia", a spus, miercuri, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Cristian Grasu, in cadrul unei dezbateri despre HIV/SIDA, organizata la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Matei Bals".Cristian Grasu anunta ca, pentru a combate HIV/SIDA, a fost stabilit un program national de prevenire, supraveghere si control al infectiei HIV, precum si un plan national strategic pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor pentru urmatorii trei ani."Pentru preventie, ministerul isi propune sa achizitioneze teste HIV rapide si sa le repartizeze catre unitatile sanitare care implementeaza programul, sa realizeze aceste testari si la gravide si persoanele la risc si de asemenea sa finanteze intr-un mod cat mai apropiat de nevoi investigarea", adauga Cristian Grasu.De asemenea, secretarul de stat mai spune ca,, iar pentru tratamentul acestor pacienti, statul va aloca bani."Ministerul Sanatatii va aloca in continuare fonduri necesare derularii programului (de finantare a tratamentului - n.red.) . De asemenea, ministerul isi propune sa organizeze proceduri de achizitie centralizata pentru ca am observat ca acestea aduc o cheltuire mai eficienta a banilor repartizati si accesul la medicamente mai bune si mai ieftine pentru toti pacientii bolnavi de HIV/SIDA", a mai spus Cristian Grasu.Totodata, Ministerul Sanatatii va asigura si in spitale medicamentele necesare pentru tratamentul bolnavilor seropozitivi.De cealalta parte, managerul Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Matei Bals", Adrian Streinu Cercel, anunta ca speranta de viata a unui pacient diagnosticat cu HIV/SIDA a crescut in ultimii ani."Astazi avem instrumente si para-instrumente astfel incat in cateva saptamani persoana respectiva devine nedetectabila si nu mai transmite. (....) Ceea ce propun eu este ca alocatia bugetara pentru programe nationale sa fie cap-coada de la inceputul anului si pana la sfarsit si nu sa astepte rectificarea bugetara.Un program national pentru probleme majore de sanatate publica nu are de ce sa astepte rectificari bugetare", a spus Adrian Streinu Cercel.De asemenea, Cercel spune ca medicul de familie este persoana care trebuie sa ofere posibilitate pacientilor sa se testeze."Anul acesta s-a reusit si in contractul cadru s-a introdus posibilitatea medicului de familie sa testeze pentru hepatita B si hepatita C. (....) Gata, s-a terminat cu screeningul. Avem instrumentul care se cheama terapie? Testam pe toata lumea, tratam pe toata lumea", a mai spus Adrian Streinu Cercel.Reprezentantii Uniunii Nationale a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) au spus in cadrul dezbaterii ca mai multi pacienti seropozitivi nu au primit tratament in anul 2018.Astfel, conform acestora, in noua judete din tara, in a doua parte a anului, in perioade de la cateva zile la trei saptamani unii pacienti nu au primit tratament antiretrovital.Potrivit UNOPA, cauzele principale au fost: buget insuficient alocat, intarzierea rectificarii bugetare, distribuitori care nu au onorat comenzile sau procedurile de achizitii biocratice si pe durata foarte lunga."Stresul pacientilor aflati in situatia de a intrerupe tratamentul sau a merge din trei in trei zile la spital pentru tratament a fost unul groaznic. Situatia asta nu mai poate continua. Cerem autoritatilor implicare si responsabilizare pentru prevenirea intreruperilor de tratament pentru pacientii cu HIV. E nevoie de buget inca de la inceputul anului, de stocuri permanente de medicamente pentru ca astfel de situatii sa nu mai fie in anii urmatori", a spus Iulian Petre, director executiv UNOPA.Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica, la sfarsit de noiembrie, Planul National Strategic pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA. Acesta prevede utilizarea testarii HIV in cadrul grupurilor prioritare si prioritizarea interventiilor de prevenire.