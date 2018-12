Acuzatii de malpraxis la un spital din Gorj: Un pacient a murit dupa ce a stat 3 zile in spital, fara operatie

Ziare.

Acum, rudele lanseaza acuzatii grave la adresa cadrelor medicale si sustin ca vor face reclamatii catre autoritati, scrie TVR Barbatul avea 69 de ani si era din localitatea gorjeana Matasari. El suferise mai multe degeraturi si era in soc septic.Ajuns la Spitalul municipal din Motru, i s-a oferit primul ajutor si a fost internat, insa nu a fost operat pentru ca unitatea spitaliceasca nu are linie de garda pe Terapie Intensiva, sustine conducerea.In plus, pacientul nu a putut fi transferat la Spitalul Judetean din Targu Jiu, pentru ca medicul de garda, dar si Unitatea de Primiri Urgente au refuzat transportul, potrivit sursei citate.Astfel, barbatul a stat 3 zile in spital fara sa fie operat. El a fost transferat la Targu Jiu, insa mult prea tarziu - pacientul a murit pe masa de operatii, in urma unui stop cardio-respirator.Familia este hotarata se depuna plangere de malpraxis impotriva medicilor.