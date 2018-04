Al doilea transplant cardiac din acest an in Romania: Pacientul era de peste doi ani pe lista de asteptare

Ziare.

Interventia a fost anuntata printr-un comunicat de presa de catre medicul Horatiu Suciu, seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara aInstitutului de Urgenta si Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) din Targu Mures, care a precizat ca este cel de-al doilea transplant cardiac din tara realizat in acest an.Interventia a durat sase ore si s-a incheiat cu succes, pacientul fiind in prezent stabil si in stare clinica buna.Conform sursei citate, cordul a fost prelevat in cursul noptii la Spitalul Judetean Suceava, de catre o echipa de medici din Targu Mures, donatorul fiind un tanar in varsta de 17 ani, aflat in moarte cerebrala in urma unui accident vascular hemoragic post-traumatic.Transportul echipei si al organului prelevat a fost asigurat de catre un echipaj SMURD, cordul fiind adus la Targu Mures cu elicopterul, dupa un zbor de 80 de minute.Seful Clinicii de Chirurgie Cardiovascularadin Targu Mures precizeaza ca pe lista de asteptare pentru transplant exista in prezent 32 de pacienti cu indicatie de urgenta care asteapta interventia chirurgicala salvatoare."In continuare, IUBCvT Targu Mures este singurul dintre centrele medicale acreditate pentru transplantul cardiac din Romania in care aceasta procedura se efectueaza in mod continuu, dar din pacate numarul redus al donatorilor din tara face ca numarul acestor interventii chirurgicale de inalta performanta sa fie mult sub necesarul real la nivel national.Acest numar ar trebui sa se situeze in jurul a doua-trei proceduri/ un milion de locuitori, conform statisticilor tarilor membre ale Uniunii Europene. Pe locul intai, conform statisticii din 2017, se afla Slovenia, cu 14 transplanturi de cord la un milion de locuitori, urmata de Croatia, cu 11 astfel de proceduri la un milion de locuitori", mai arata dr. Horatiu Suciu.In Romania, in anul 2016 au fost realizate 12 interventii de transplant cardiac, iar