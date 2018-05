"Al doilea transplant pulmonar a fost facut noaptea trecuta la Spitalul Sfanta Maria din Capitala"

Ziare.

Conform sursei citate, pacientul se afla in sectia de terapie intensiva si are o evoluttie postoperatorie favorabila."Consideram important de stiut ca pacientii eligibili pentru transplantul pulmonar se vor adresa prin medicii pneumologi din tara, pentru a putea fi evaluati si ulterior trectti pe lista de asteptare a Spitalului Sf Maria", se arata in comunicatul semnat de medicul Narcis Copca.Medicii de la Spitalul Sfanta Maria au facut in urma cu doua saptamana primul transplant pulmonar din Romania, donatorul fiind un barbat de 46 de ani care intrase in moarte cerebrala.Pacientul, un iesean de 37 de ani care in ultimii trei ani a trait conectat la aparatul de oxigen, a depus in 2015 o cerere pentru transplant in strainatate la clinici din strainatate, dar singura care a raspuns a fost AKH Viena, care l-a refuzat pentru ca pe lista de transplant mai erau patru romani Citeste si: