Alerta in maternitatile din Bucuresti: Mai multi bebelusi au ajuns la spital cu infectie stafilococica

Spitalul a alertat apoi Maternitatea Giulesti, unde au fost nascuti cei mai multi dintre bebelusii afectati. Nou-nascutii au fost adusi la spital de parinti la 10-21 de zile de la nastere, toti prezentand aceleasi simptome.Nu este pana la acest moment clar cati bebelusi au fost afectati, numarul lor fiind cuprins intre 6 si 10.Medicul Doru Pana, purtator de cuvant al Maternitati Giulesti, a declarat, la Antena3, ca se analizeaza la acest moment daca exista vreo legatura intre cazuri si daca infectia a fost contractata din maternitate."Noi, in momentul in care ni s-a spus ca au venit niste copii cu infectii care s-au nascut la Giulesti, am demarat o actiune pentru a vedea daca exista o legatura. In mod cert in maternitate s-au facut investigatii epidemiologice, asteptam sa iasa culturile, dar preventiv oricum s-au efectuat masuri de dezinfectie generala.Cand exista un caz, noi luam oricum masurile preventive. Se poate oricand sa vina cineva de afara cu infectie stafilococica si sa ne umple sectia", a spus medicul, aratand, insa, ca, in zilele de dupa externare, bebelusii puteau sa contracteze de acasa infectia.Potrivit Digi24, la acest moment, la Spitalul Grigore Alexandrescu, ar mai fi internati doi bebelusi cu aceasta problema. Daca se demonstreaza insa ca e un germene cu rezistenta mare la antibiotice, cel mai probabil acesta a fost contractat din spital.