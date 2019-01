Alerta medicala: Rezervele de heparina sunt pe sfarsite, punand in pericol viata multor romani

Ziare.

Aceasta nu este prima criza de heparina prin care trece sistemul medical romanesc. Problemele au inceput inca de acum doi ani, cand unul dintre fabricantii de anticoagulant a anuntat Agentia Nationala a Medicamentului ca are probleme tehnice si nu poate onora toate comenzile. Ulterior, un alt producator de heparina a transmis un mesaj similar.In aceste conditii, statul trebuie sa faca eforturi sustinute pentru a asigura rezerva de heparina, indispensabila, printre altele, in chirurgia oncologica si in cea de transplant, informeaza TVR "Acest medicament nu poate fi inlocuit cu altul si este absolut necesar. Are rolul de a preintampina formarea de cheaguri de sange in timpul procedurii. Acest fenomen ar fi deosebit de daunator", a explicat dr. Mircea Cotul, medic primar chirurgie cardiaca.Si operatiile bolnavilor de cancer ar putea fi amanate, in lipsa heparinei."Cei care sunt cumva stabili vor fi amanati pentru eventuale interventii. Facem apel la autoritati sa incerce sa deblocheze cumva situatia, sa nu intram intr-o criza majora si sa punem viata pacientilor in pericol", a declarat Alin Bujan, coordonator programe, Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer.Purtatorul de cuvant al spitalul Elias, dr. Silvius Negoita, spune ca rezervele de heparina ale unitatii sunt pe sfarsite, iar situatia trebuie rezolvata in urmatoarea luna."Am mai avea rezerve pentru o luna, o luna si jumatate din acest moment. Speram ca pana atunci factorii implicati sa reuseasca sa rezolve problema. Sunt anumite proceduri si tratamente in care poate fi inlocuita, dar sunt anumite acte medicale in care este indispensabila si de neinlocuit", a declarat dr. Silvius Negoita.