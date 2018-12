Alti trei copii cu infectie cu stafilococ, de la Giulesti, au fost internati la Spitalul Alexandrescu

Ziare.

com

Numarul copiilor internati cu stafilococ a ajuns la 14, dupa ce alti trei au fost adusi la Spitalul Grigore Alexandrescu, informeaza reprezentatii institutiei. Si acesti copii provin de la Maternitatea Giulesti.Potrivit sursei citate, doi dintre bebelusii tinuti sub observatie pana acum de medici au fost externati, iar pentru alti sase sunt asteptate rezultatele analizelor.Directorul medical al Maternitatii Giulesti, Dinu Albu, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta vineri, ca decizia DSP de a sista internarile este una pripita si prematura, avand in vedere ca nu exista rezultate finale ale verificarilor, subliniind ca cere cu celeritate analiza probelor, ca unitatea sa-si reia activitatea.Insa, primele rezultate ale analizelor de la Maternitatea Giulesti, transmise publicitatii vineri seara, arata ca a fost depistat stafilococ auriu pe scutecul unui copil internat intr un salon de normoponderali, dar si s-au gasit si germeni mezofili si hemolitici intr-un salon de leuze, arata Ministerul Sanatatii."Directia de Sanatate Publica Bucuresti a anuntat Ministerul Sanatatii ca, in data de 28 noiembrie 2018, inspectorii sanitari au recoltat mai multe probe igienico - sanitare si exudate nazale din Spitalul Clinic de OG "Panait Sarbu". Astfel, au fost recoltate 40 de probe AMF (aeromicroflora), 5 probe de ape sterile, 20 teste de salubritate din mai multe sali de operatie, saloane, sectii ATI, blocuri operatorii, precum si 10 exudate nazale de la medici si asistente medicale, 10 teste igienico - sanitare de pe maini tot de la medici si asistente medicale, 10 teste de sterilitate recoltate din diverse truse medicale", informeaza Ministerul Sanatatii, printr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, primele rezultate ale probelor lucrate in laboratorul DSPMB evidentiaza prezenta stafilococului auriu pe suprafata unui scutec al unui copil internat intr un salon de normoponderali, precum si prezenta germenilor mezofili si hemolitici intr-un salon de leuze.