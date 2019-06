Ambasada Israelului a donat 50.000 de lei pentru primul spital de oncologie pediatrica

Ziare.

com

"Anul acesta, in locul Zilei Nationale, am hotarat sa donam fondurile pentru receptie catre Asociatia Daruieste Viata, care construieste primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania.Societatea civila are un rol esential in a avea grija de cei aflati intr-o situatie grea, de a le oferi demnitate si speranta", se arata pe pagina de Facebook a ambasadei.Conform postarii, sustinerea acestui proiect reflecta angajamentul Israelului de a construi un viitor comun sustenabil."Statul #Israel este astazi un lider mondial in domeniul inovatiilor si cercetarii medicale. In cei 71 de ani de existenta am reusit sa dezvoltam tehnologii si tratamente care imbunatatesc si salveaza viata a milioane de oameni din intreaga lume.Acest proiect pe care am ales sa il sustinem reflecta angajamentul nostru de a construi un viitor comun sustenabil si speram ca prin aceasta donatie contribuim la indeplinirea acestui deziderat".Un eveniment in acest sens a fost organizat miercuri, la care au participat si fondatoarele Asociatiei Daruieste Viata, Carmen Uscatu si Oana Gheorghiu."De regula, in fiecare an, cu ocazia Zilei Nationale, organizam o receptie unde sute de persoane din toata tara vin sa sarbatoreasca cu noi. Spre deosebire de anii trecuti, anul acesta am decis sa organizam ceva diferit. Am hotarat sa donam fondurile pentru receptie catre Asociatia Daruieste Viata, care construieste primul spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania", a afirmat ambasadorul David Saranga la eveniment.