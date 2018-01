Ambulanta scoasa din curtea unui spital de o caruta cu doi cai (Video)

Ziare.

Incidentul a fost surprins in imagini de jurnalistii de la Iasi TV Life. Conform sursei citate, ambulanta trebuia sa preia un pacient internat la Institutul de Psihiatrie, insa a ramas zeci de minute blocata in curtea spitalului. Mai multi angajati au incercat sa o impinga, fara succes insa, din cauza zapezii si a ghetii de sub roti.Pana la urma a fost chemata caruta cu cai, care a remorcat vehiculul.Managerul spitalului nu stia despre ce s-a intamplat, el afland de la reporterii ieseni."Bine ca s-o gasit o solutie, ce sa spun eu. O nins, aleile noastre sunt deszapezite. Poate soferul o fi facut o manevra si o intrat intr-un morman de zapada, nu pot sa-mi explic", a declarat Gabriel Oprisanu, managerul Institutului de Psihiatrie Socola din Iasi, pentru sursa citata.Ulterior, acesta a venit cu noi explicatii la Digi24."La Iasi a fost o situatie deosebita creata de ninsori, noi gestionam o suprafata de 12 hectare. Am facut tot ce e omeneste cu putinta sa deszapezim toate caile de acces. Sigur, datorita cantitatii mari de zapada nu am reusit din prima zi sa scoatem din incinta unitatii spitalicesti zapada. Si, probabil, datorita unei manevre gresite, soferul a ramas inzapezit. Noi avem in dotare o caruta cu cai si soferul a apelat la noi" a explicat managerul.Ambulanta fusese trimisa de Serviciul de Ambulanta Iasi, care a refuzat sa comenteze situatia la solicitarea Iasi TV Life.Conform legii, unitatea sanitara este obligata sa curete in intregime curtea de zapada sau gheata si sa asigure buna circulatie a ambulantelor.