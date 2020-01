Amenzi de 63.000 de lei dupa controlul de la spitalul "Bagdasar Arseni". Nereguli la spalarea mopurilor si lipsa de dezinfectant

Ziare.

com

Inspectorii sanitari de la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti au dat amenzi in valoare totala de 63.000 lei in urma controlului efectuat luni si marti la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar Arseni", pentru neregulile constatate in modul de efectuare a operatiunilor de curatenie, acest serviciu fiind externalizat de unitatea sanitara catre o socitate comerciala.Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Sanatatii, inspectorii sanitari au indicat o serie de masuri care trebuie implementate in perioada urmatoare.Firma de curatenie a fost amendata cu 35.000 lei pentru nerespectarea procedurilor specifice activitatii de curatenie, dezinfectie in unitatile sanitare si lipsa din dotare a produsului biocid utilizat pentru dezinfectia de nivel inalt. Totodata, coordonatorul personalului firmei a fost amendat cu 20.000 lei pentru nemonitorizarea activitatii.Directorul de ingrijiri de la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar Arseni" a fost amendat cu 2.000 lei pentru nerespectarea programului propriu de supraveghere, prevenire si control, iar medicul epidemiolog cu 2.000 lei, pentru nerespectarea programului propriu de supraveghere si control a infectiei asociate asistentei medicale.Doua ingrijitoare de la firma de curatenie au primit amenzi de cate 2.000 lei fiecare pentru necunoasterea de catre personalul auxiliar sanitar a tehnicilor si procedurilor de curatenie si dezinfectie.Controlul a fost efectuat la solicitarea Ministerului Sanatatii. Echipa a verificat modul de efectuare a operatiunilor de curatenie si dezinfectie in spital de catre personalul auxiliar, precum si modul in care sunt respectate normele tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea la nivelul unitatii sanitare, dar si respectarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale."Inspectorii sanitari au descoperit ca procedura operationala privind curatenia si dezinfectia in spital elaborata de medicul epidemiolog si directorul de ingrijiri medicale, aprobata de managerul unitatii sanitare, nu a fost adusa la cunostinta firmei de curatenie in vederea instruirii personalului si a implementarii acesteia.In aceasta procedura operationala nu este cuprins si protocolul de curatare, dezinfectie a ustensilelor de curatenie, inclusiv a mopurilor si lavetelor reutilizabile. Procedurile si normele de conduita profesionala privind desfasurarea activitatii in cadrul societatii comerciale sunt incomplete si in neconcordanta cu legislatia in vigoare. Au fost constatate nereguli privind spalarea mopurilor utilizate la curatenie, in neconcordanta cu procedurile aprobate", se arata in comunicatul de presa.Potrivit ministerului, la momentul controlului, in depozitul de materiale de curatenie al societatii comerciale nu exista in stoc dezinfectant "de nivel inalt".Conform contractului de prestari servicii incheiat, societatea avea obligatia de a efectua dezinfectia curenta si terminala numai cu dezinfectanti de nivel inalt in sectiile cu risc crescut. In dotarea spitalului exista produse biocide de "nivel inalt" utilizate de personalul spitalului pentru dezinfectia suprafetelor critice specifice fiecarei sectii.Controlul a venit dupa ce deputatul USR Emanuel Ungureanu a postat o serie de imagini din care se vede cum mai multe femei spala peretii holurilor spitalului Bagdasar Arseni cu un mop murdar , care ar fi fost utilizat si la spalat podelele."Imagini obisnuite din Spitalul Bagdasar Arseni din Bucuresti! Infirmierele manjesc peretii cu mopuri jegoase dupa ce au intins mizeria si pe culoare. Cu aceleasi instrumente infecte se face asa zisa curatenie si prin saloane.Este imperios necesar ca Ministerul Sanatatii sa mobilizeze urgent resursele necesare pentru ca in spitalele Romaniei sa fie instruite infirmierele cu reguli de igiena draconice", a transmis Emanuel Ungureanu, printr-o postare pe Facebook.