Amenzi mai mari pentru spitale si medici, dar si pentru pacientii care nu respecta normele din cabinetele medicale

La propunerea Ministerului Sanatatii, Guvernul a aprobat marti Hotararea de Guvern pentru modificarea si completarea HG 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice."Sunt necesare aceste masuri pentru responsabilizarea personalului medical atat din unitatile sanitare cat si din cabinetele individuale pentru respectarea normelor de sanatate. S-a dovedit faptul ca este nevoie si de masuri coercitive pentru ca sistemul sa functioneze", a declarat ministrul sanatatii Sorina Pintea."Documentul prevede dublarea sanctiunilor aplicate de inspectorii sanitari in unitatile sanitare cu paturi pentru nerespectarea regulilor, standardelor si criteriilor care au caracter obligatoriu in domeniul sanatatii publice", informeaza Ministerul Sanatatii.Prin Hotarare, a fost dublat cuantumul sanctiunilor contraventionale pentru urmatoarele: nerespectarea circuitelor functionale si a compartimentelor si seviciilor, neefectuarea verificarii aparaturii de sterilizare, neasigurarea depozitarii si pastrarii in conditii optime a articolelor sterilizare si de unica folosinta, nerespectarea utilizarii produselor biocide, dispozitivelor medicale, necunoasterea si neaplicarea tehnicilor si procedurilor de pregatire pentru sterilizare, neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii in salile de nastere, nerespectarea masurilor pentru igiena pentru programului de supraveghere, prevenire si control al infectiilor asociate asistentei medicale, neraportarea infectiilor, neasigurarea masurilor antiepidemice, neasigurarea si neintretinerea in conditii de igiena a oficiilor alimentare, salilor de mese, saloanelor cu paturi etc."Concret, daca pana acum se aplicau amenzi intre 500 si 1.500 de lei in cazul persoanelor fizice si intre 10.000 si 15.000 de lei in cazul celor juridice pentru nerespectarea protocoalelor de transfer al pacientului sau pentru internarea cazurilor care nu reprezentau urgente, de acum sanctiunile s-au dublat: pot ajunge paana la 3.000 de lei pentru persoanele fizice si 30.000 de lei pentru persoanelejuridice", mai arata Ministerul.Alt exemplu il reprezinta amenzile pentru cei care nu aplica normele pentru a preveni bolile transmisibile: pentru persoane fizice, suma variaza intre 2.000 si 6.000 lei, iar pentru unitatile sanitare - intre 7.000 lei si 10.000 lei.De asemenea, au fost introduse noi sanctiuni pentru cadrele medicale care profeseaza fara diploma.Sanctiuni noi au fost introduse si pentru urmatoarele abateri: pentru nerespectarea de catre personalul unitatii sanitare a protocoalelor si procedurilor in privinta actului medical, pentru neasigurarea la nivelul unitatii sanitare a medicamentelor materialelor sanitare si reactivilor necesari asigurarii unui act medical de calitate, pentru nerespectarea conditiilor impuse de autorizatia de functionare si pentru nerespectarea codului de etica si deontolgie profesionala de catre personalul medico-sanitar.Ministerul Sanatatii mai arata ca,Totodata, a fost marit cuantumul amenzilor contraventionale pentru persoanele fizice pentru urmatoarele: nerespectarea normelor de urgenta si prim ajutor calificat, nerespectarea normelor privind prevenirea si combaterea bolilor transmisibile si a nomelor de igiena, nerespectarea circuitelor functionale din laboratoarele de analiza medicale, neindeplinirea masurilor si recomandarilor impuse de inspectorii sanitari, neanuntarea directiilor de sanatate publica despre modificarile intervenite fata de autorizatia de functionare, nerespectarea dispozitiilor privind avizarea publicitatii produselor, campaniilor de informare si educare pe teme legate de sanatatea publica.In anul 2018, inspectorii sanitari au efectuat 13.400 de controale si au aplicat amenzi in valoare de 1.660.900 lei.