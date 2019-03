Americanii dau jumatate de milion de dolari pentru reabilitarea unei maternitati din Constanta

Ziare.

Conform sursei citate, in cadrul proiectului de reabilitare, vor fi executate reparatii capitale pentru sala de operatii, doua sali de nastere aseptice, o sala de nastere septica, camera de resuscitare nou-nascuti, in saloanele pre-operator si post-operator precum si pentru zonele de utilitati precum grupurile sanitare, cabinetele personalului medical, vestiarele si dusurile personalului sau dependintele functionale.Potrivit managerului unitatii spitalicesti, Eugen Aglitoiu, intregul proiect, ce va fi realizat de o firma de constructii din Cluj, va fi finalizat in urmatoarele sase luni."Proiectul Blocului Materno-Fetal reprezinta reabilitarea unui compartiment al Sectiei Obstetrica-Ginecologie la standarde actuale si daca finantarea este asigurata de Ambasada SUA, noi am pregatit toate avizele si autorizatiile necesare din timp astfel ca antreprenorul poate sa deschida santierul de executie", a declarat Eugen Aglitoiu.In context, primarul Municipiului Medgidia, Valentin Vrabie, a declarat pentru Agerpres ca pentru reabilitarea integrala a celei mai mari unitati sanitare din centrul Dobrogei, Spitalul Municipal Medgidia, este pus la dispozitie un buget total de peste 10.000.000 euro acordat din granturi oferite de entitati guvernamentale si fonduri europene."Prin protocolul semnat in data de 14.12.2016, intre TIKA- Agentia de Cooperare si Coordonare Turca, Primaria Municipiului Medgidia si Spitalul Municipal Medgidia, au fost atrase fonduri in valoare de peste doua milioane de euro pentru renovarea Ambulatoriului Integrat al unitatii medicale, lucrarile urmand sa fie finalizate in luna mai a. c.De asemenea, printr-un alt program de finantare cu fonduri europene am obtinut un buget de 3,6 milioane euro pentru un proiect de consolidare structurala a unitatii sanitare, iar Ministerul Sanatatii ne-a acordat 3 milioane de euro pentru dotarea cu aparatura medicala moderna de investigatii", a declarat primarul Valentin Vrabie.Spitalul Municipal Medgidia a fost inaugurat in 1967 si asigura servicii medicale pentru 200.000 de pacienti din Municipiul Medgidia si din localitatile limitrofe, iar in ultimele 12 luni unitatea medicala a angajat 12 medici, pentru sectiile si specialitatile cu deficit de personal.