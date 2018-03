Analizele pentru depistarea hepatitei B si C vor fi gratuite de la 1 aprilie

Ziare.

In prezent, doar pacientii care au boala intr-o stare avansata primesc gratuit tratamentul pentru hepatita C.Potrivit TVR , specialistii sustin ca daca s-ar da acces nerestrictionat la noile terapii ce vindeca hepatita C, epidemia din tara ar putea fi oprita in doi ani.Peste 99% din cei 7.000 de pacienti tratati in 2016 s-au vindecat de hepatita, alti 12.000 de pacienti fiind inclusi in program pana la 1 mai.Expertii vor acces la noile terapii pentru toti pacientii, nu doar pentru cei care se afla intr-o stare mai grava.Un pas facut in acest sens este gratuitatea analizelor pentru depistarea hepatitei B si C, care va fi disponibila prin medicul de familie. Oamenii care sunt infectati isi vor putea face viremia si alte investigatii imagistice tot gratuit, cu internare de zi. Vor fi scutiti astfel de achitarea a peste 1.000 de lei.- 3,3%, in contextul existentei unui nivel scazut de informare si constientizare privind aceasta afectiune in randul populatiei. Peste 650.000 de romani ar fi infectati cu VHC , iar aproximativ 80 la suta dintre infectii ar fi cu replicare virala.In majoritatea cazurilor, infectia cronica cu VHC netratata evolueaza spre ciroza si cancer hepatic.