Ancheta la Ploiesti, dupa moartea unui pacient scapat de pe targa

Purtatorul de cuvant al Politiei Prahova, Raluca Brezeanu, a declarat ca politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul unui pacient de 71 de ani din Cocorastii Misli.Barbatul a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti si a murit la aproximativ doua saptamani distanta dupa ce a fost scapat de pe o targa. Oamenii legii vor sa stabileasca acum daca pacientul a murit din cauza cazaturii sau nu.La randul sau, managerul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, Marius Niculescu, a declarat ca incidentul s-a petrecut pe 17 decembrie, in timp ce barbatul era transferat, pentru investigatii medicale, la alta sectie, de o firma privata care are contract cu spitalul."Pacientul a fost trimis pentru investigatii la sectia de Urologie. S-ar fi rupt targa pe scari, iar in foaie s-a consemnat traumatismul suferit prin cadere de pe targa. Nu a fost transportat de angajatii nostri, ci de firma cu care avem contract pentru transferul instraspitalicesc. Noi i-am facut apoi investigatii, Computer Tomograf, radiografii", a precizat Niculescu.Pacientul a murit pe 4 ianuarie. Trupul sau a fost dus vineri la Serviciul de Medicina Legala Ploiesti, unde, cel mai probabil luni, va fi facuta necropsia pentru a se stabili cauza mortii.Barbatul era internat pe sectia Neurochirugie unde a fost operat din cauza unei tumori.