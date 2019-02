Ancheta intarzie in cazul falsului medic de la Spitalul Ilfov: Doi doctori din comisie ar fi din anturajul Ralucai Barsan

Ziare.

"Vreo 2-3 saptamani ar trebui sa dureze comisia de disciplina, dar si aici este o problema, pentru ca incercand sa fim obiectivi in aceasta ancheta a comisiei de disciplina, am ajuns la concluzia ca va trebui sa schimbam cateva persoane din comisie, pentru ca stiti cum functioneaza si in spitale relatiile de colegialitate. Sunt doua persoane din apropierea Sectiei de ginecologie. Joi, o sa fie o noua decizie pentru o noua comisie de disciplina. Sunt 7 persoane in comisie, medici ai spitalului", a declarat, marti, intr-o conferinta de presa dr. Dan Blendea, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Ilfov.Intrebat daca pana in prezent, de cand a izbucnit scandalul in care este implicata Raluca Birsan (voluntara care si-ar fi falsificat diploma de studii), spitalul a luat masuri administrative impotriva unor angajati care ar putea fi responsabili in acest caz, Blendea a raspuns:"Este o procedura complicata. Am dat sanctiuni justificate, in trecut, pe absente, in care petentii au castigat in Instanta. Nu trecem peste proceduri, pentru ca daca am facut vreo greseala in lantul acesta al anchetei, ne trezim ca pierdem. Singurul lucru care s-a intamplat pana acum este rezilierea doamnei Raluca Barsan, a contractului, decizie unilaterala, si disparitia dumneaei din spital", a mai declarat Blendea.Potrivit acestuia, in afara de ancheta interna, investigatii fac atat Politia cat si Consiliul Judetean."Spitalul este supus in momentul de fata unor anchete, atat din partea Politiei cat si din partea Consiliului Judetean, cat si din partea administratiei spitalului. Am crezut ca o sa avem finalizate raspunsuri la intrebarile pe care le-am avut puse data trecute dar, termenele legale dureaza.Consiliul Judetean a stabilit o comisie de ancheta prin hotararea presedintelui CJ, care s-a deplasat la spital si a facut verificarile proprii vizavi de cazul Raluca Barsan (...) Sanctiunile pot sa mearga de la avertismente simple pana la desfacerea contractului de munca", a mai spus dr. Dan Blendea.Potrivit sursei citate, pana in prezent nu a fost depusa nicio reclamatie pentru un eventual caz de vatamare, in urma unei interventii carear fi fost facuta de Raluca Barsan.Jurnalistii de la Libertatea au scris despre inca un caz de fals medic care activa la Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov, la Sectia de ginecologie Este vorba despre Raluca Daniela Birsan, in varsta de 30 de ani, care si-ar fi falsificat diploma de studii si, pe baza unui contract de voluntar cu activitate medicala, ar fi lucrat 10 ani cu pacientii la Sectia de Ginecologie a Spitalului de Urgenta Ilfov.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a confirmat ca diploma de studii a femeii este falsa, subliniind ca va fi depusa o plangere