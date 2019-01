Ancheta la Craiova: Contribuabilii nu-si pot face analize ca sunt bagate in fata persoane neasigurate. Cel care a sesizat e sanctionat de spital

Ziare.

Angajatul reclama ca persoane neasigurate si care nu au trimitere de la medicul de familie sunt bagate in fata, in timp ce pacientii cinstiti de pe listele de asteptare ajung sa nu mai poata beneficia de dreptul lor de a-si face analizele gratuit."Numai intr-o luna am depistat eu vreo 20 de persoane care au facut analizele abuziv. Sarindu-se peste lista de asteptari, se termina plafonul mult mai repede si, evident, ramaneau bolnavi fara a avea posibilitatea sa mai faca analize gratuit", spuneNicolae Radu Mare, angajat al Spitalului de Urgenta Craiova si avertizor public, citat de Digi24 In schimb, medicul-sef al laboratorului de analize neaga acuzatiile si sustine ca ar fi vorba de o razbunare a angajatului, dupa ce acesta a fost sanctionat pe motiv ca ar fi facut publice date confidentiale din fisele pacientilor."Au fost sustrase buletine de analize medicale ale unor pacienti care au aparut apoi pe Facebook", sustine prof. dr. Maria Balasoiu.Politia verifica acum ambele seturi de acuzatii, iar pana la definitivarea anchetelor s-a dispus mutarea lui Nicolae Radu Mare pe un alt post, unde sa nu mai vina in contact cu datele personale ale pacientilor.Un alt caz in care cel care a sesizat neregulile a fost si cel care a platit este cel de la Spitalul Universitar din Capitala. Mariana Luceanu, asistentul anestezist care, la inceputul lunii august a anului trecut, a stat 17 zile in greva foamei in fata institutiei pentru a atrage atentia asupra conditiilor din unitatea spitaliceasca, a fost data afara de conducere.In urma protestului, Ministerul Sanatatii a trimis Corpul de Control la acest spital si a gasit numeroase nereguli. Ministrul Sorina Pintea a dat insa dreptate conducerii in cazul concedierii asistentei, pentru ca motivul invocat ar fi fost valid, si anume ca pe perioada grevei foamei Mariana Luceanu a lipsit nemotivat de la locul de munca.A.S.