Ancheta la Spitalul din Targu Jiu: Medicii acuza ca nu au fost respectate masurile de protectie si nu au fost testati

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu,, potrivit carora, in cadrul colectivului de la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu are loc o raspandire necontrolata a virusului Sars-Cov-2, precum si la pacientii internati in aceasta unitate spitaliceasca."De asemenea, s-a retinut ca", se arata in comunicat.Procurorii fac referire si la declaratiile unei persoane care a fost internata in spital si sustine ca a fost infectata cu coronavirus "ca urmare a neglijentei manifestata de personalul medical"."Cadrele medicale, citate de publicatii, au relatat ca masurile dispuse de conducerea spitalului nu corespund protocoalelor si masurilor epidemiologice necesare in vederea combaterii virusului Sars-Cov-2", se mai arata in comunicatul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu.In acest dosar cercetarile sunt facute in rem de catre Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, sub supravegherea unui procuror.