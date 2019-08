Ancheta la Botosani: Un pacient de la Psihiatrie a murit electrocutat in curtea spitalului

Ziare.

Barbatul de 52 de ani, care suferea de afectiuni psihice grave, a fost gasit in stare de inconstienta de angajatii spitalului."Cauza exacta mortii nu se cunoaste pana nu efectuam necropsia. In acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa", a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Delia Neniscu.Pacientul a fost internat la Psihiatrie in luna august pentru a fi evaluat si pentru a i se prelungi tratamentul de specialitate pentru afectiunea de care suferea.Se pare ca el ar fi intrat in contact cu cablurile dintr-un tablou electric amplasat pe exteriorul unei cladiri.Pe fondul electrocutarii, acesta a intrat in stop cardio-respirator si a murit la Unitatea de Primiri Urgente, unde a fost transferat cu o ambulanta.