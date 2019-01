Ancheta la Spitalul Judetean Slobozia: O femeie care a murit de gripa ar fi fost la spital de doua ori, fiind lasata sa plece

Ziare.

Potrivit managerului SJU Slobozia, Mariana Iancu, femeia de 45 de ani s-a prezentat la UPU in 13 ianuarie cu mijloace proprii, acuzand simptomatologie de viroza respiratorie, subfebrilitate, temperatura fiind de 37,8 C si simptomatologie genito-urinara.Investigatiile clinice si paraclinice facute pe parcursul prezentarii au confirmat diagnosticul de, pacienta fiind externata cu recomandari de investigatii paraclinice in sfera genitala si reteta medicala.Bolnava a revenit, o zi mai tarziu, la UPU a Spitalului din Slobozia, avand o stare similara, respectiv simptome specifice unei viroze respiratorii, cu febra 37,6. Ea a plecat cu recomandari de continuare a tratamentului si efectuarea investigatiilor recomandate la prima prezentare.Ulterior,"Alte detalii cu privire la caz nu se pot oferi, avand in vedere ca in speta. Singura informatie este cea mentionata pe certificatul medical constatator al decesului, cauza mortii fiind neprecizata, intrucat probele prelevate cu ocazia autopsiei sunt trimise la Institutul National de Medicina Legala, asteptandu-se rezultatul examinarilor complementare", a declarat managerul SJU Slobozia, Mariana Iancu.Femeia de 45 de ani a murit saptamana trecuta, testele rapide dupa deces aratand ca aceasta"Suspiciunea de infectie cu virus gripal a fost pusa in baza unui test rapid pentru influenza A si B, efectuat in Laboratorul Clinic al SJU Slobozia, pe probele biologice recoltate cu ocazia autopsiei medico-legale, urmand ca diagnosticul de certitudine sa fie stabilit de Institutul Cantacuzino", a declarat Iancu.Prin ancheta pe care o desfasoara, reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia incearca sa descopere daca a fost vorba despre un caz desau nu.In functie de rezultatul anchetei interne, oficialii Directiei de Sanatate Publica Ialomita vor face la randul lor verificari in acest caz."Daca situatia o va impune, vom face la randul nostru verificari. Asteptam concluziile reprezentatilor Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, cu privire la ancheta pe care au inceput-o", a declarat Gabriel Modrea, directorul Directiei de Sanatate Publica Ialomita.