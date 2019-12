Ancheta la un spital din Iasi, dupa ce o tanara de 20 de ani a murit dupa ce a nascut

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda, dr. Anca Bivoleanu, a declarat pentru Agerpres ca tanara era obeza si ca, pe tot parcursul sarcinii, nu a fost la niciun specialist pentru a fi luata in evidenta."Este vorba despre o pacienta in varsta de 20 de ani, la prima sarcina, neinvestigata, cu obezitate morbida de gradul trei, ea avand 110 kilograme. Pacienta s-a internat in spital pe 17 decembrie dimineata, la ora 3,00, cu membrane rupte. Nasterea nu s-a declansat, iar conform protocolului s-a incercat declansarea nasterii medicamentos, dar nu s-a reusit intr-o prima etapa.La a doua tentativa s-a reusit. Fiind si obeza, s-a ales ca modalitate de evacuare a sarcinii operatia cezariana. (...) La aproximativ zece minute dupa ce a fost extras copilul, se desatureaza brusc pacienta. Operatia de cezariana, la noi, se face cu rahianestezie, pacienta a desaturat, motiv pentru care s-a hotarat intubarea, conform protocolului.Starea s-a deteriorat, a fost o echipa de anestezisti, a fost solicitat si cardiolog, care a venit, s-a resuscitat pacienta aproximativ 95 de minute si nu s-a reusit acest lucru. S-a declarat decesul", a afirmat purtatorul de cuvant al Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda, Anca Bivoleanu.Copilul nascut de tanara, un baietel de 3.010 grame, este bine in momentul de fata, a precizat sursa citata.Aceasta a mai adaugat ca s-a declansat o ancheta interna, asteptandu-se raportul Institutului de Medicina Legala.