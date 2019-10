Ancheta la un spital din Iasi, dupa moartea a doi bebelusi

Ziare.

Iulia Filip, cea care trebuia sa boteze copiii, a declarat luni, presei, ca acestia au fost nascuti pe 30 iunie la Suceava, unde au fost internati trei luni, ulterior ei fiind transferati la Spitalul de Pediatrie din Iasi intrucat medicii banuiau ca s-ar fi nascut cu citomegalovirus.Dupa ce ar fi fost internati trei saptamani la Spitalul de Pediatrie Sf Maria din Iasi, cei doi bebelusi au fost transferati la o sectie externa, Sectia de Recuperare Pediatrica, unde sunt spitalizati copiii distrofici.Bebelusii au murit pe 19, respectiv, 21 octombrie, din cauza stopului cardio respirator si pneumonie interstitiala, muscoviscidoza si citomegalovirus."Au dat trimitere de la distrofici pentru trei zile, dar acolo i-au tinut vreo doua saptamani. Nu au explicat pentru ce i-au tinut acolo (...) Cat au fost tinuti la etajul sase, la doamna doctor Anton, au stat la un loc cu copii veniti din exterior, cu diferite boli.(...) Ei fiind suspectati si de muscoviscidoza nu aveau voie sa intre in contact cu persoane bolnave. De acolo ei au luat pneumonie, au racit, si s-a ajuns la deces. (...) Au evitat sa spuna cum de au racit copiii", a spus Iulia Filip.Corneliu Mihai, managerul Spitalului de Pediatrie Sfanta Maria din Iasi, a declarat ca a dispus verificari in acest caz."Directorul medical este cel care poate da informatii. Nu am stiut nimic despre acest caz. Am dat dispozitie sa fie constituita o comisie care sa analizeze cazul. In timpul cel mai scurt va voi da un raspuns", a declarat presei Corneliu Mihai, managerul Spitalului de Pediatrie Sfanta Maria din Iasi.