Angajatii de la sectia ATI a Spitalului din Orastie au demisionat: Sunt mai slabi de inger, au zis ca mor din cauza Covid

Prefectul judetului, Vasilica Proteca, a precizat, intr-o interventie la Digi24 ca acestia au demisionat de frica: "Au zis ca mor din cauza coronavirusului"."Astazi la 10 am luat niste masuri, am vorbit cu cei de la centrul de comunicare, pentru ca cei de la Deva au facut tot felul de afirmatii alarmante (care au bagat frica in medicii de la Orastie). Acum, in mod normal, trebuie sa ne organizam si sa o luam de la capat, nu trebuie sa fim noi primii care dam bir cu fugitii. Exista aceasta zvonistica, acest fake news legat de cati sunt, cum sunt. Unii sunt mai slabi de inger si au plecat", a declarat Proteca la postul citat.Prefectul a facut referire la situatia Spitalului Judetean din Deva, care a intrat de luni in carantina pentru 14 zile, dupa ce mai multi medici au fost testati pozitiv pentru COVID-19.Precizam ca potrivit ultimei informari a Grupului de Comunicare Strategica, pana acum, in judetul Hunedoara au fost confirmate 15 cadre medicale cu coronavirus, dintre care 13 medici, o ingrijitoare, 1 personal auxiliar.Prefectul a precizat ca se duce la Orastie pentru a vedea cum sta, de fapt, situatia."Stiu de o ora de situatie. Ma duc la Orastie, o sa le explic ca nu e normal si corect sa introducem si noi panica in populatie. Trebuie sa fim calmi. Sa vedem zilele urmatoare cum evolueaza situatia", a mai spus Vasilica Proteca.Totodata, el a precizat ca are ca posibilitatea sa aduca medici din alte orase/judete, dar nu i se pare corect."Exista aceasta chestiune si se poate face prin repartizare, detasare, mai ales situatia speciala de la Deva (multe cadre medicale indisponibile, in autoizolare). Asa cum scrie in Ordonanta Militara 4, putem sa aducem prin detasare de la alte spitale, dar nu mi se pare corect. Adica am medici si asistente in oras, dar acum cand e cea mai mare nevoie de ei, ei au plecat. E nedrept sa iau medici din alta parte, in conditiile in care in Orastie sunt medici si asistente", a conchis acesta.La randul sau, purtatorul de cuvant al Prefecturii Hunedoara, Lucian Morogan, a precizat ca este vorba despre"Institutia Prefectului a aflat de acele demisii. Se incearca sa se ia legatura cu primarul, in subordinea caruia este spitalul si se incearca deblocarea situatiei, demisiile fiind un act unilateral, asta se intampla. O sa vedem cum se poate rezolva pentru a inlocui acei medici sau asistente.Da, au invocat si ca nu au echipamente de protectie. Nu stim exact care este situatia, fiind un spital in subordinea primariei, toate achizitiile care ar fi trebuit sa fi fost facute, probabil ele au intarziat, sau intarzie, nu putem noi sa spunem, este managementul lor personal. Este vorba de un medic specializare ATI, cinci asistente si cinci infirmiere", a declarat Lucian Morogan pentru Mediafax.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, luni, 192 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Astfel, bilantul imbolnavirilor in tara noastra ajunge la 1.952 Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 1 si 90 de ani. Totodata, in Romania au fost inregistrate 46 de morti cauzate de COVID-19."Dintre cele 1.952 de persoane confirmate pozitiv, 180 au fost declarate vindecate si externate (55 la Timisoara, 85 la Bucuresti, 19 la Iasi, 7 la Craiova, 11 la Constanta si 3 la Cluj)".