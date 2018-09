Antropologul Vintila Mihailescu a fost internat si are nevoie urgent de sange

Ziare.

"Avem nevoie de ajutor. Tatal meu este internat in spital si are nevoie urgenta de sange (din pacate, spitalul are rezerve reduse in acest moment) . Este o perioada dificila, si fara ajutor nu avem cum sa depasim acest moment critic.Am rugamintea ca oricine poate sa ne ajute sa mearga sa doneze sange in numele lui (Mihailescu Vintila Miron) si cu precizarea spitalului unde se afla (Spitalul Clinic Fundeni) . Nu conteaza ce grupa de sange aveti si nici unde se face donatia, ceea ce este important este sa fie precizat numele lui si spitalul.Aici gasiti informatii despre locurile unde se poate dona sange si orarul pentru aceste centre (in general, luni-vineri intre orele 7:30 si 13:30): http://doneazasange.ro/unde-pot-dona-sange/ V-am fi extrem de recunoscatori daca ati putea sa mergeti si sa donati sange. Si chiar si daca nu puteti, orice share dat acestui mesaj ne va ajuta sa atingem un numar cat mai mare de persoane. Multumim!", a scris fiul sau pe Facebook.