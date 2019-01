Anul incepe cu pregatiri de greva in Sanatate: Sistemul isi dispretuieste si angajatii, si pacientii

Sporuri inghetate si ore neplatite

Cresterea varstei de pensionare la medici

Rezidenti tratati cu dispret

Legislatie abuziva

Medicii de familie continua sa fie ignorati

Pregatiri de greva

Ministerul incearca sa schimbe subiectul

Ziare.

com

Toate, rand pe rand, s-au dovedit a fi doar vorbe goale, iar acum avem un tablou chiar si mai degradat al sistemului medical de stat, unde sunt batjocoriti si pacientii, si personalul medical.Dupa ce salariile au fost crescute in multe cazuri mai mult din pix, cu artificii facute pe genunchi ce au adus sistemul la un pas de a declansa greva generala in vara trecuta, acum Guvernul a anuntat si ca ingheata sporurile (deja calculate anul trecut la nivelul din 2017) si ca suspenda si plata orelor suplimentare.Tot anul trecut am fost anuntati de oficiali luna de luna cum masurile lor nu numai ca nu-i mai alunga pe medici din tara, dar ii fac pe cei plecati sa se intoarca.Insa nu putine au fost cazurile, mai ales in perioadele cu sarbatori si vacante, cand sectii de spitale erau inchise pentru ca singurii specialisti plecau in concediu sau se pensionau.Totodata, Parlamentul a adoptat o lege prin care creste varsta de pensionare a medicilor la 67 de ani, indiferent de sex . Masura nu e obligatorie, ci intra in vigoare doar la cerere, dar apeleaza la constiinta medicilor care, stiind ca altfel pacientii nu ar avea unde sa se trateze, isi prelungesc activitatea.Desi avem aceasta situatie, medicii rezidenti sunt in continuare tratati cu dispret si indiferenta.La Spitatul Clinic de Urgenta Craiova, managerul Eugen Georgescu a trimis o circulara tuturor sefilor de sectie sa-si anunte rezidentii ca trebuie sa plateasca daca vor sa manance. "Va rugam sa informati medicii rezidenti care efectueaza garzi in sectia dumneavoastra ca spitalul va asigura masa doar pentru medicii specialisti sau primari. Medicii rezidenti care doresc sa manance la bucatarie a spitalului o pot face contracost", a fost anuntul facut de spital.Totodata, ramane actuala problema rezidentilor care, dupa ce devin medici specialisti, sunt lasati sa se descurce cum si unde pot sau, mai rau, sa aplice pentru somaj cel putin pana cand le sunt eliberate documentele de care au nevoie pentru a se angaja.Totodata, medicii contesta legislatia abuziva din tara noastra in ce priveste garzile. Astfel, si-au unit glasurile la inceput de an intr-o petitie prin care cer ca garzile sa le fie calculate la vechimea in munca."Tocmai munca cea mai intensa, cea in care decizia trebuie luata cel mai rapid, in care stresul si concentrarea ating cote maxime, nu este contabilizata ca vechime. Acest abuz in domeniul legislatiei muncii este cu atat mai mare cu cat statul roman retine din cuantumul platii garzilor contributie CAS pentru pensie.In ultimii ani, peste 40 de medici au decedat in garda si imediat dupa garda datorita stresului si a sindromului de epuizare ireversibila. Nu fiti partasi la exterminarea medicilor romani! Ei sunt cei ce au ales sa munceasca in Romania, nu merita sa fie pedepsiti pentru asta", se arata in textul petitiei Medicii de familie au fost exclusi de la orice majorare de salarii si sunt si pusi zilnic la incercare de rateurile sistemului informatic, fara de care nu-si pot trata pacientii si deconta serviciile oferite.Nici ei nu au sperante foarte mari ca lucrurile s-ar putea indrepta anul acesta. Casa Nationala de Sanatate a anuntat inclusiv ca prelungeste cu doi ani valabilitatea cardurilor de sanatate ale romanilor, pentru ca nu are bani sa le innoiasca.Asadar, sistemul medical incepe anul cu pregatiri de greva generala."Nu exista sa nu ne pregatim pentru greva generala, fiindca este o discriminare: voucherele de vacanta, indemnizatia de hrana, la toate este o pierdere. Ca sa putem da voucherele de vacanta a trebuit sa achizitionam materiale sanitare mai putine, adica faci un compromis", a declarat Magda Sigmund, presedintele Sindicatului Solidaritatea spitalul Sf. Ioan, citata de Constanta de azi De altfel, mii de angajati au semnat pana acum pentru declansarea grevei generale, dupa cum a anuntat Solidaritatea Sanitara Medicii arata ca in continuare deficitul de personal este urias, iar cresterile de anul trecut care au golit bugetele spitalelor dar catre stat mai degraba, nu catre buzunarele lor, le-au imputinat si mai mult colegii."Desi au crescut salariile anul trecut, volumul de munca este chiar mai mare. Numarul de ore de garda este foarte mare. Intr-adevar, este o lipsa de medici, nu numai in Bucuresti, dar mai ales in teritoriu, in judete, cu cat sunt mai indepartate cu atat sunt mai putini medici disponibili pentru a trata bolnavii. Si eu m-am gandit la un moment dat sa plec poate pentru un an sau doi, pe un contract de munca intr-o alta tara, unde esti si respectat, ai si un program de lucru bine stabilit.Fac cinci garzi pe luna. Asta inseamna sa stai cinci nopti plecat de acasa. Inseamna cam zece zile lucrate in spital. Eu sunt de 25 de ani in aceasta specialitate si cred ca am facut echivalentul a vreo sase ani de puscarie, pentru ca, atunci cand esti de garda, esti in spital, n-ai voie sa iesi nici macar pana la usa.Medicii sunt epuizati. Stiu colegi care au facut infarct in garda, din cauza efortului, din cauza nesomnului. Pentru ca intr-o garda de 24 de ore noi nu dormim, a doua zi dimineata suntem considerati apti de munca in continuare, inca vreo sase ore", a declarat, pentru Digi24 , Mihaela Zaharia, medic primar chirurgie plastica.In fata tuturor acestor lucruri, ministrul Sanatatii continua sa nege ca ar exista motive de nemultumire si intoarce sagetile tot catre personalul din spitale, promitand, ca si acum un an, de altfel, masuri pentru a limita "fenomenul spagii".Replica marilor sindicate din Sanatate a fost prompta, acestea atragandu-i atentia Sorinei Pintea ca marea coruptie din sistemul sanitar e in stricta legatura cu politicienii si ca, daca Guvernul din care face parte n-ar mai incerca sa puna justitia la pamant ca sa-i scape inclusiv si pe acei politicieni, altfel ar arata acest tablou."Aducerea in discutie a problemei platilor informale in momentul negocierilor pe tema perturbarilor pe care le-a introdus OUG nr. 114/2018 in sistemul de salarizare are ca singur scop incercarea de a abate atentia de la problemele salariale cu care se confrunta salariatii din sanatate", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com de Solidaritatea Sanitara.La toate acestea se adauga amenintarile producatorilor de medicamente, ce anticipeaza crize majore ce vor afecta grav pacientii romani sau lipsa de fonduri pentru reparatii, inmultindu-se cazurile de spitale unde pacientii se imbolnavesc mai rau decat la internare.De spitalele noi promise nici nu mai are rost sa discutam. PSD a confirmat deja ca "le face" dupa ce pleaca de la guvernare.