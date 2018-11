Apel catre premierul Dancila: Scad stocurile de medicamente pentru pacientii cu HIV/SIDA, viata le e pusa in pericol

Ziare.

"La mai putin de doua luni distanta de preluarea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, stocurile de medicamente utilizate in tratarea persoanelor care traiesc cu HIV sunt", se arata intr-un comunicat de presa al organizatiilor.Totodata, acestea reclama lipsa unui mecanism intersectorial si interministerial de coordonare in acest domeniu si solicita, respectiv adoptarea in regim de urgenta a Planului National care sa permita finantarea activitatilor de prevenire si combatere a HIV/SIDA."Rezervele de medicatie in mai multe spitale din tara sunt deja epuizate, cu toate eforturile Ministerului Sanatatii din ultimele luni de a gestiona situatia. Statul responsabil pentru infectarea a sute de copii in spitalele din Romania pericliteaza astazi tratamentul care poate salva vietile pacientilor care traiesc cu HIV/SIDA in mai multe judete.Situatia este grava, nu e acceptabil sa trecem din criza in criza. A sosit timpul pentru regandirea si reactivarea unui mecanism national care sa permita atat prevenirea, cat si tratamentul", a declarat Maria Georgescu, director executiv al Asociatiei Romane Anti-SIDA.Potrivit sursei citate,"Tentativele repetate de a adopta chiar si un Plan National care vizeaza finantarea interventiilor care pot stopa raspandirea HIV si SIDA nu s-au concretizat in beneficiul pacientilor. In timp ce Guvernul roman nu isi respecta angajamentele de a contracara. Situatia devine din ce in ce mai grava, deoarece stocurile de rezerva ale spitalelor au fost epuizate in timpul verii, iar pacientii nu au primit tratament continuu", se mai arata in comunicat.Organizatiile semnatare sunt AIDES - Franta; ILGA Europe - International lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, Belgia; EATG - European AIDS Treatment Group, Retea europeana; Association de lute contre le Sida, Maroc; GAT - Grupo de ativistas em Tratamentos, Portugalia; KIMIRINA - Cuaondo Corporation Kimirina, Ecuador; Groupe Sida - Geneve, Elvetia; COCQ- SIDA - Quebec, Canada; AAE - AIDS ACTION EUROPE, Germania; Coalition Internationale SIDA "PLUS", Franta; ARAS - Asociatia Romana Anti-SIDA; Centrul Euroregional pentru Initiative Publice si Asociatia ACCEPT, Romania.