Arafat isi explica iar ordinul care suspenda internari si operatii: Cine si cum poate primi ingrijiri?

"Pe toata perioada starii de urgenta, se suspenda internarile pentru interventii chirurgicale, alte tratamente si investigatii medicale care nu reprezinta urgenta si pot fi reprogramate, din toate unitatile sanitare cu paturi, publice si private, precum si consultatiile si tratamentele care pot fi reprogramate sau sunt programabile, in toate structurile ambulatorii, atat publice, cat si private", a precizat Aradat, in clarificarile transmise.- necesitatea internarii pacientilor, pentru asistenta spitaliceasca acordata in spitalele publice si private sau- necesitatea realizarii consultatiilor sau a tratamentelor in ambulatoriu, in unitatile publice sau private care acorda asistenta medicala ambulatorie.DSU a transmis si miercuri in timpul zilei ca "NU se inchid spitalele publice sau private, nici ambulatoriile de specialitate ale spitalelor sau cabinetele medicale de specialitate, ci se suspenda acele activitati medicale, consulturi sau tratamente care nu sunt obligatorii si care pot fi reprogramate.Decizia amanarii este luata pe baza analizei medicului curant de specialitate. Pentru fiecare pacient internat in spital sau consultat in ambulatoriu va trebui sa existe o documentatie medicala care sa justifice, in mod obiectiv, necesitatea realizarii actului medical, atat in cadrul unitatilor spitalicesti cu internare. cat si in cazul structurilor ambulatorii".Arafat a precizat, miercuri seara, ca pentru fiecare pacient internat in spital sau consultat in ambulatoriu va trebui sa existe o documentatie medicala care sa demonstreze, in mod obiectiv, necesitatea realizarii actului medical, atat in cadrul unitatilor spitalicesti cu internare. cat si in cazul structurilor ambulatorii.Interdictiile "NU se aplica femeilor insarcinate, care necesita controale obligatorii, si NICI pacientilor cu afectiuni oncologice cronice, care trebuie sa se prezinte, periodic, pentru monitorizare, investigatii sau tratament, NICI activitatilor legate de vaccinarea obligatorie a copiilor, care trebuie sa fie realizate in continuare in unitatile medicale, publice sau private".Ordinul de prelungire a fost dat pe 7 aprilie, dupa ce luni expirase primul si in acest timp fiecare unitate din sistemul sanitar a actionat dupa cum a crezut de cuviinta.Vezi si Haos in Sanatate: Ordinul referitor la operatiile si tratamentele care nu sunt urgente a expirat. Cine stie ce urmeaza in continuare?