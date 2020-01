ASSMB vine cu precizari in cazul regulamentului intern care interzice angajatilor sa vorbeasca cu presa

Ziare.

Intr-un comunicat transmis miercuri se arata ca Regulamentul este al ASSMB si nu are nicio legatura cu regulamentul intern al fiecarui spital din cele 19 administrate de Primaria Capitalei.''Regulamentul intern al ASSMB (...) nu reglementeaza sub nicio forma activitatea personalului medical din cele 19 unitati sanitare. Precizam ca fiecare unitate sanitara are propriul Regulament intern care este elaborat de Comitetul director si aprobat de manager. (...) Primarul general Gabriela Firea nu are nicio atributie in elaborarea regulamentelor interne ale institutiilor din subordine, deci nici in realizarea regulamentului intern al ASSMB'', precizeaza sursa citata.Potrivit ASSMB, ''Regulamentul intern precedent din 2019, prevedea la art. 60: 'In situatia in care vreun salariat este contactat de catre jurnalisti/ ziaristi, acesta ii va indruma catre Biroul de presa al institutiei ori catre conducerea ASSMB. Salariatii nu vor furniza reprezentantilor presei informatii privind ASSMB sau in numele acesteia, cu exceptia cazului in care au fost abilitati expres, in scris, in acest sens'''.ASSMB vine cu explicatii legate si de art. 61 din actualul regulament intern al institutiei care prevede: "In situatia in care vreun salariat este contactat de catre jurnalisti/ziaristi, acesta ii va indruma catre purtatorul de cuvant desemnat, care va informa conducerea ASSMB cu privire la informatiile solicitate. Salariatii nu vor furniza reprezentantilor presei informatii privind ASSMB sau in numele acesteia, cu exceptia cazului in care au fost abilitati expres, in scris, in acest sens. Nerespectarea acestei reguli constituie abatere disciplinara si se va sanctiona conform prevederilor prezentului Regulament intern''.''Acesta a fost introdus potrivit procedurilor interne ale ASSMB si potrivit Legii 544, art 3 si art. 16. (Art. 3: Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop. Art.16: Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa desemneze un purtator de cuvant, de regula din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice). Mai mult decat atat, in procedura interna a ASSMB, avertizorul public este protejat potrivit legislatiei in vigoare, iar in Regulamentul intern al ASSMB, care este public: http://assmb.ro/storage/diverse/regulament-intern-decembrie-2019.pdf la art.71, art.72 si art.73 se prevad obligatiile salariatilor de a respecta confidentialitatea anumitor informatii care nu sunt de interes public'', precizeaza ASSMB.ASSMB are 1.144 de angajati din care aproximativ 900 sunt medici si asistenti din Reteaua de medicina scolara, se mai arata in comunicat.