Atac cibernetic la Spitalul "Victor Babes" din Capitala: Ce se intampla cu pacientii

Ce spune Pintea

Masuri

nu deschideti fisierele primite prin e-mail decat in situatia in care cunoasteti expeditorul, iar in cazul unei suspiciuni adresati-va personalului de specialitate;

evitati accesarea "ofertelor " irezistibile din mediul online, indiferent de forma prin care le primiti (email, whatsapp, messenger, facebook etc.);

asigurati-va ca aveti un backup al fisierelor pe un dispozitiv care nu este conectat la retea;

asigurati-va ca dispozitivele pe care le utilizati atunci cand navigati online sunt updatate si au instalate solutii de securitate (firewall, antivirus, antimalware etc.);

apelati numarul unic 1911 pentru raportarea acestor incidente.

Potrivit Observator TV , pacientii nu pot fi preluati si nu li se fac analize.De altfel, chiar miercuri Centrul national de raspuns la incidente de securitate cibernetica (CERT-RO) a transmis ca a identificat o crestere semnificativa a atacurilor de tip #ransomware, in special catre institutii din domeniul sanatatii."Din notificarile primite in ultima perioada, CERT-RO a identificat o crestere semnificativa a atacurilor de tip #ransomware la nivel national, observandu-se ca, pe langa utilizatorii casnici, atacatorii si-au indreptat atentia in special catre institutii din domeniul sanatatii, numarul entitatilor afectate fiind in crestere", se arata pe pagina de Facebook CERT-RO.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat joi ca a fost primita o informare de la CERT-RO vizand o crestere semnificativa a atacurilor cibernetice, astfel ca au fost transmise recomandari catre toate spitalele din Romania."Ieri (miercuri - n.r.) am primit o informare de la Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica, care a identificat in ultima perioada o crestere semnificativa a atacurilor cibernetice. In acest sens, au fost transmise niste recomandari pe care noi cu celeritate le-am transmis directiilor de sanatate publica si institutiilor din subordine spre a fi transmise tuturor spitalelor existente pe teritoriul Romaniei", a declarat, joi, Sorina Pintea, la Digi 24.De asemenea, a declarat ca pacientii ar fi afectati cu siguranta."Deci in primul rand toate documentele care sunt eliberate de catre un spital sunt eliberate dintr-un sistem informatic, care daca este blocat bineinteles ca ingreuneaza foarte mult activitatea de internare, de exemplu, de eliberare a retetelor. Pana la urma, pierderea datelor ar fi o problema majora, de neconceput, spun eu", a afirmat ministrul.CERT-RO a publicat si cateva masuri imediate ce pot fi luate pentru a preveni infectarea cu aceste tipuri de aplicatii malitioase: