Avem cel mai prost sistem medical din Europa: Record la infectii intraspitalicesti, mortalitate infantila, cancer si boli de inima

Astfel, din peste 30 de tari al caror sistem medical a fost analizat, noi ne aflam pe ultimul loc, pentru al doilea an consecutiv."Romania are probleme in gestionarea intregului sector public", se arata in raportul in care se precizeaza si despre problema discrimarii anumitor minoritati, precum rromii, fapt ce este mai grav pedepsit in acest raport fata de editiile anterioare.In raport se mai spune ca Romania, Albania si Ungaria au o structura invechita in privinta sistemului medical, dar si ca aceste trei tari ar trebui sa beneficieze de sprijin profesional pentru restructurarea serviciilor de sanatate.Cea mai proasta veste este ca noi ocupam ultimul primul loc in privinta infectiilor intraspitalicesti, la mortalitatea infantila si la boli precum cancer si cele de inima. Doar in privinta cheltuielilor pe cap de locuitor in privinta sanatatii stam mai bine si dupa noi se afla Letonia, Muntenegru, Macedonia si Albania.Dintr-un total de puncte de 904 ce ar fi putut fi obtinute, Romania are 439 de puncte. La polul opus se afla Olanda, Elvetia si Danemarca. Olanda este singura tara care din 2005 de cand a inceput sa se intocmeasca acest raport s-a clasat in mod constant in primele trei locuri.Inaintea Romaniei in top se afla Bulgaria, Grecia, Lituania, Polonia si Ungaria, cele doua din urma fiind amandoua pe locul 29, cu acelasi punctaj.