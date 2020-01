Averea lui Mircea Beuran, chirurgul pacientei incendiate la Floreasca. Cat castiga pe luna fostul consilier al lui Iliescu

Ziare.

com

El este si profesor universitar si membru al Academiei de Stiinte Medicale. Este membru PSD si a fost ministru al Sanatatii pentru cateva luni in 2003, in timpul guvernarii Nastase. A fost si medicul personal al fostului presedinte Ion Iliescu, care l-a numit si consilier prezidential.Beuran locuieste in Ciolpani, intr-o casa de 364 m2 cumparata in 1996 impreuna cu sotia sa. El mai detine tot in Ciolpani doua terenuri de 858,60 m2, respectv 700 m2. Are doua masini, un Audi A6 cumparat in 2015 si o Skoda Octavia luata in 2016, potrivit celei mai recente declaratii de avere depuse la UMF Carol Davila, din mai 2019 In ce priveste veniturile, la Spitalul Floreasca Beuran a avut in 2018 un salariu de 198.394 lei, ceea ce inseamna 16.532 de lei/luna (aprox. 3.500 de euro). El preda si la UMF Carol Davila, iar de acolo a incasat lunar 10.930 de lei, adica in jur de 2.300 de euro pe luna. Venituri mai modeste ii intra de la Academia de Stiinte, de unde primeste o renta viagera de 1.606 de lei/luna, putin sub 350 de euro.Sotia sa are venituri din patru surse, dintre care una este tot UMF Carol Davila. In total, ea castiga pe an 18.192,75 de lei, aproximativ 3.870 de euro.Beuran detine si "obiecte de arta si cult" pe care le-a colectionat din 1980 pana in prezent in valore de 70.000 de euro.In banca avea anul trecut in mai, la momentul completarii declaratiei de avere, 100.695,14 lei si doua conturi in euro, unul cu 178,51 de euro si altul cu 3.681,27 euro. Are si o asigurare la BRD de 200.001 euro.La categoria "cadouri, servicii avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, a carora valoare individuala depaseste 500 de euro", Beuran a completat cu "nu este cazul".