Avocatul Poporului ataca la CCR OUG pe Sanatate: Afecteaza grav dreptul romanilor, va saraci sistemul public

Avocatul Poporului anunta ca a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate referitoare la unele prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate."Avocatul Poporului observa, intre altele, faptul ca initiatorul ordonantei a omis sa solicite si sa obtina avizul conform al Comisiei interministeriale pentru suport tehnic, organismul de la care era obligat de lege sa il ceara, intrucat O.U.G. 25/2020 are ca obiect de reglementare inclusiv asistenta medicala de urgenta. Acest fapt atrage neconstitutionalitatea intregului act normativ.In conditiile in care actul normativ sus-mentionat afecteaza drepturi si libertati cetatenesti, iar Legea fundamentala interzice adoptarea ordonantelor de urgenta care, prin obiectul de reglementare, afecteaza respectivele drepturi si libertati, Avocatul Poporului constata ca OUG nr. 25/2020 nu respecta aceasta interdictie, nu exista nicio analiza care sa justifice urgenta si nu este dovedita situatia extraordinara care a determinat emiterea ordonantei de urgenta", se arata intr-un comunicat transmis de Avocatul Poporului.In opinia Avocatului Poporului, OUG incalca dreptul la ocrotirea sanatatii si dreptul la asistenta medicala in unitatile sanitare de stat.In conditiile in care mare parte din finantarea de la bugetul de stat va fi transferata catre sectorul privat, efectele pe termen mediu si lung vor conduce la saracirea accentuata a sistemului public de servicii medicale, concomitent cu lipsa accesului la orice tip de servicii medicale al persoanelor care nu-si permit accesarea serviciilor private. Avocatul Poporului atrage atentia asupra faptului ca domeniul reglementat de catre OUG este unul de interes public, iar in privinta serviciilor medicale de urgenta chiar un domeniu de interes strategic al statului."Avocatul Poporului mai observa faptul ca nu exista un sistem concurential corect intre furnizorii publici de servicii de sanatate si cei privati, primii fiind supusi unor conditionari legale si administrative. Spre exemplu, sectorul comercial achizitioneaza materialele si medicamentele dupa reguli proprii, fara a fi obligat sa respecte legislatia in domeniul achizitiilor publice, pe cand sectorul public este supus unor proceduri obligatorii, in conformitate cu legislatia achizitiilor publice, iar depunerea contestatiilor, de catre oricine, inclusiv de catre concurenti, este unul din motivele blocarii multora din aceste achizitii si intarzierii lor. Ca atare, in situatii de finantare similara sau chiar de subfinantare a spitalelor publice, exista riscul unui fenomen de migratie a medicilor si a pacientilor dinspre spitale publice inspre spitalele private", se mai arata in comunicat.De asemenea, o alta critica majora este ca prin OUG 25/2020 se liberalizeaza sistemul medical de urgenta fiind deschisa finantarea publica pentru tratamentul cazurilor de urgente critice de catre sistemul privat."Suntem in prezenta unei schimbari majore de paradigma, care nu se poate realiza fara o dezbatere extrem de larga cu toate segmentele interesate ale societatii. In context, Avocatul Poporului apreciaza ca, in conditiile unei finantari unice, provenind de la bugetul de stat sau bugetul asigurarilor sociale, scindata la un numar nedefinit de unitati sanitare de urgenta, rezultatul va fi inchiderea unitatilor sanitare publice de urgenta, cu consecinta incalcarii principiului solidaritatii, a dreptului la ocrotirea sanatatii in unitatile sanitare de stat. Drept urmare, statul, prin autoritatile sale, devine culpabil pentru nerespectarea obligatiei constitutionale de asigurare a dreptului la asistenta medicala in unitatile de stat".