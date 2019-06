Balul Edelweiss, o poveste despre speranta: Cu fondurile stranse, HOSPICE Casa Sperantei reia serviciile gratuite de home care pentru tot Bucurestiul

Ziare.

A fost o seara cu arta si fapte bune, in beneficiul miilor de copii si adulti care infrunta un diagnostic incurabil. Prietenii, partenerii, sponsorii, donatorii si sustinatorii cauzei ingrijirii paliative in Romania au participat la eveniment, iar bunatatea si generozitatea acestora s-a tradus in sprijin si ingrijire gratuita pentru pacientii HOSPICE.Aproape 300.000 de euro s-au strans in cadrul evenimentului caritabil, suma cu ajutorul careia HOSPICE Casa Sperantei va putea relua serviciile gratuite de ingrijire paliativa la domiciliu pentru tot Bucurestiul.Din cauza instabilitatii financiare, fundatia a fost nevoita sa suspende, anul trecut, serviciile de home care erau acordate gratuit pacientilor sai in sectoarele 4, 5 si 6 din Capitala. Un raport realizat pentru Banca Mondiala, care face si o trecere in revista a echipelor de ingrijire paliativa la nivel de tara, subliniaza ca in Bucuresti exista o singura echipa completa care ofera ingrijire paliativa la domiciliu, cea a HOSPICE Casa Sperantei."Suspendarea, pentru jumatate de Bucuresti, a serviciilor de ingrijire la domiciliu a fost unul dintre cele mai grele momente din cei aproape 30 de ani de istorie a HOSPICE.Suntem recunoscatori tuturor celor care ne-au fost aproape intr-un moment atat de dificil, s-au implicat si ne-au sprijinit. Cu extraordinara generozitate a partenerilor nostri, Balul Edelweiss s-a transformat intr-o poveste despre speranta si daruire.Multumim tuturor celor care fac parte din povestea HOSPICE si ne ajuta sa transformam durerea in dor pentru pacientii nostri si pentru familiile lor", a declarat Mirela Nemtanu, director executiv HOSPICE Casa Sperantei.Balul Edelweiss Dinner a avut loc pe 5 iunie in elegantul restaurant Stejarii Country Club si a fost prezentat de Ada Condeescu si Matei Dima.Regizorul si coregraful Razvan Mazilu - unul dintre cei mai importanti artisti romani ai momentului - impreuna cu echipa sa le-au propus invitatilor o incursiune in lumea jazz-ului: All that Jazz, Minnie the Moocher, Summertime si It's Delovely - piese de rezistenta in istoria muzicala a secolului trecut.De asemenea, Smoothie & The Urbans au oferit un show vibrant la finalul evenimentului.Invitatii la Balul Edelweiss au avut parte, pe langa o seara artistica de exceptie, si de o cina gourmet si de bauturi rafinate. De asemenea, evenimentul a inclus si o licitatie cu strigare, in urma careia participantii si-au putut adjudeca obiecte-unicat si experiente inedite. Licitatia fara strigare s-a desfasurat prin intermediul fiselor si online pe site-ul Lavacow.Printre distinsii invitati s-au aflat multi prieteni si sustinatori ai cauzei ingrijirii paliative in Romania, printre care ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble, ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga; consilier de stat in Departamentul Sanatate Publica, Diana Paun, Rodrigo Guzman, consulul Republicii Chile in Romania, printul Grigore Ghyka; Nicolae si Alina de Roumanie.HOSPICE Casa Sperantei, organizatie non-profit infiintata in 1992 la Brasov, a introdus conceptul de ingrijire paliativa in Romania si cea mai mare fundatie din tara care ofera gratuit servicii specializate gratuite de acest tip.Organizatia are doua spitale cu servicii integrate, in Brasov si Bucuresti, echipe mobile in patru orase - Bucuresti, Brasov, Fagaras si Zarnesti, sase sedii destinate oferirii de ingrijire paliativa si educatie si peste 100 de paturi pentru internare si activitati adiacente, destinate ingrijirii persoanelor diagnosticate cu boli incurabile.In 2019, HOSPICE va inaugura centrul socio-medical de la Adunatii Copaceni, primul din Romania destinat exclusiv copiilor cu boli incurabile.HOSPICE a dezvoltat servicii complete de ingrijire paliativa, care sunt oferite in centre de zi, ambulatorii si unitati proprii pentru internare, la domiciliul pacientilor si in spitalele partenere. In cei 27 de ani de existenta, HOSPICE a adus alinare si speranta pentru peste 30.000 de copii si adulti cu boli incurabile, cat si familiilor acestora.Poti sprijini pacientii HOSPICE si cauza ingrijirii paliative cu o donatie ( aici ) sau cu un sms la 8844 cu textul TIMP (2 euro pe luna) . Pentru mai multe informatii, accesati www.hospice.ro . Ne gasiti pe Facebook si pe Instagram , iar pe Youtube puteti afla povestea HOSPICE si istoria ingrijirii paliative in Romania.